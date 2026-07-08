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झुंझुनू के एयरफोर्स जवान आर्यन को नम आंखों से अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

वायुसेना जवान को अंतिम विदाई दी गई ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: जिले के मंडावा क्षेत्र के पीपल का बास गांव के 22 वर्षीय भारतीय वायुसेना के जवान आर्यन झाझड़िया को बुधवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. चेन्नई में ड्यूटी के दौरान उसका निधन हो गया था. आर्यन की पार्थिव देह जैसे ही तिरंगे में लिपटी गांव पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया. अंतिम दर्शन के लिए हजारों ग्रामीण उमड़ पड़े और हर आंख नम दिखाई दी. आर्यन के चाचा विजेंद्र ने बताया कि पार्थिव देह मंडावा से तिरंगा यात्रा के रूप में उनके पैतृक गांव पीपल का बास लाई गई. घर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पिता भागीरथ, माता सरोज, बहन पूनम और दादी अन्ची देवी का विलाप देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे. गांव की गलियों से लेकर मकानों की छतों तक लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी रही. अंतिम संस्कार से पहले जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि दी. यह बोले जनप्रतिनिधि. (ETV Bharat Jhunjhunu)