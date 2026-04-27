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बागपत में अग्निवीर सोहित चौहान को नम आंखों से दी विदाई, अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब

सोहित चौहान पुत्र मोहर सिंह 2023 में अग्निवीर के रूप में सेना में (3 ग्रिनेडियर) भर्ती हुए थे. उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर थी. रविवार को वहां आए बर्फीले तूफान की चपेट में आकर अग्निवीर सोहित का निधन हो गया था. सोमवार को जब अग्निवीर का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरा माहौल गमगीन हो गया.

बागपत : अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान का शिकार हुए अग्निवीर सोहित चौहान का पार्थिव शरीर सोमवार को बागपत के पैतृक गांव छपरौली लाया गया. किसान नेताओं, विधायक, सांसद ने गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. अग्निवीर की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है. सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

जवान के अंतिम दर्शन करने के लिए सड़क किनारे, घरों की छतों, गलियों में सैंकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. सोहित चौहान अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा सोहित तेरा नाम रहेगा के नारे फिजा में गूंज रहे थे. हर किसी की आंखें नम थीं. जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उसकी मां कुसुमलता, पिता मोहर सिंह, बहन मोहिनी उर्फ ललिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

अग्निवीर सोहित चौहान का किया गया अंतिम संस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोहित का अंतिम दीदार कर इनकी हालत खराब हो गई. सोहित चौहान की अंतिम यात्रा रमाला गेट से गांव तक निकाली गई, जो करीब 7 किलोमीटर लंबी थी. इस यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सोहित का पार्थिव शरीर लेकर सेना के कर्नल प्रवीण कुमार, सीओ विपुल नारायण, मेजर तिलकराम, मेजर शैलेश कुमार पहुंचे थे.

बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, छपरौली विधायक डॉ. अजय कुमार, पूर्व विधायक समेत काफी संख्या में गणमान्य, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता सोहित को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. अग्निवीर की अंतिम यात्रा में सब साथ चले. श्मशान घाट पहुंचकर सेना के जवानों ने सोहित को सलामी दी. सैनिक सम्मान के बीच सोहित के बड़े भाई मोहित चौहान ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी.

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