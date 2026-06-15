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अग्निवीर खेमाराम कुमावत को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, नम आंखों से लगा 'अमर रहे' का नारा

सोमवार दोपहर 4 बजकर 50 मिनट पर वायुसेना के विशेष वाहन से शहीद की पार्थिव देह पैतृक गांव पांचोता पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया. घर पहुंचते ही परिजन फफक पड़े. महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. शहीद के परिजनों की आंखें छलक उठीं. मां और बहनें शव देखकर बेसुध हो गईं, जिन्हें गांव की महिलाओं ने संभाला. इसके बाद गांव में शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के गांवों से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया. तिरंगा यात्रा के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा की. लोग ‘खेमाराम कुमावत अमर रहे’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते रहे.

कुचमानसिटी/जयपुर: असम के जोरहाट स्थित रौरिया भारतीय एयरबेस पर शनिवार सुबह हुए दर्दनाक विमान हादसे में शहीद हुए डीडवाना-कुचामन जिले के पांचोता गांव के अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. इस दौरान शहीद को नेताओं, अधिकारियों एवं वायुसेना के अधिकारियों-जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

शहीद की अंत्येष्टि के समय राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एडिशनल एसपी विमल नेहरा, पूर्व उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी, समेत कई नेता और पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने शहीद पर पुष्प चक्र अर्पित किए. वायुसेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया. वायुसेना अधिकारियों ने शहीद के पिता रामदेव कुमावत को तिरंगा सौंपा. इसके बाद शहीद के छोटे भाई मनोज कुमावत ने चिता को मुखाग्नि दी.

इसके पहले खेमाराम कुमावत की पार्थिव देह को जयपुर पहुंचने पर पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि दी गई. असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना के एएन-32 विमान हादसे में शहीद हुए खेमाराम का पार्थिव शरीर विशेष विमान के जरिए जयपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां माहौल गमगीन होने के साथ-साथ गर्व से भी भरा नजर आया.

खेमाराम कुमावत को अंतिम विदाई (ETV Bharat Kuchamacity)

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जयपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों, सैन्य अधिकारियों और आमजन ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को नमन किया. श्रद्धांजलि समारोह में राज्य के विधि, संसदीय कार्य और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर संदेश नायक और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जय राठौड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

जयपुर में मंत्री जोगाराम ने अर्पित की श्रद्धांजलि (Photo credit - Jaipur District Administration)

खेमाराम की निष्ठा को किया गया याद: इस दौरान शहीद खेमाराम कुमावत के साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को याद करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि उनका बलिदान केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे जवानों के त्याग और समर्पण के कारण ही देश सुरक्षित है. सरकार की ओर से शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया गया. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद भारतीय सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया. असम के जोरहाट में भारतीय वायु सेना का एएन-32 विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत ने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.