ETV Bharat / state

अग्निवीर जवान दीपक सिंह पंचतत्व में विलीन, बेटे का पार्थिव शरीर देख फूट-फूटकर रोयी मां

अग्निवीर जवान दीपक सिंह पंचतत्व में विलीन ( फोटो सोर्स- ETV Bharat/Family Member )

दीपक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो माहौल हुआ गमगीन: गोली लगने के बाद दीपक को बटालियन चिकित्सा शिविर ले जाया गया था. जहां सेना के डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. 24 नवंबर को जब दीपक का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान उनके पैतृक गांव खरही पहुंचे तो पूरा माहौल गमगीन हो गया.

संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से अग्निवीर जवान दीपक सिंह का हुआ था निधन: बता दें कि बीती 22 नवंबर को चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के खरही गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से निधन हो गया था. दीपक को गोली निधन जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी (नियंत्रण रेखा) के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनाती के दौरान दोपहर करीब ढाई बजे लगी थी.

चंपावत: जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास गोली लगने से शहीद अग्निवीर जवान दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हो गया है. माता-पिता समेत परिजनों और सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दीपक को अंतिम विदाई दी. जिससे पूरा इलाका गमगीन हो गया. वहीं, दीपक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

दीपक के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बेटे का पार्थिव शरीर देख फूट पड़ी मां: वहीं, जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर सैकड़ों लोग अंतिम विदाई देने उनके घर पहुंचे. जैसे ही दीपक का चेहरा देखा, वैसे ही माता तारी देवी फूट-फूट कर रो पड़ीं. जिसे देख रिश्तेदारों समेत ग्रामीणों की आंखें छलक आईं. अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा देख, माता तारी देवी और पिता शिवराज सिंह गम में डूब गए. किसी तरह से अन्य लोगों ने उन्हें संभाला.

अग्निवीर जवान दीपक सिंह (फाइल फोटो- Family Member)

पंचतत्व में विलीन हुए दीपक सिंह: इसके बाद दीपक सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के स्थानीय शमशान घाट ले जाया गया. जहां सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर सैन्य अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे. वहीं, चचेरे भाई सचिन, विनोद, सूरज ने दीपक को मुखाग्नि दी.

"पार्थिव शरीर लेकर आए सैन्य अधिकारी की ओर से जानकारी के दी गई कि अग्निवीर दीपक सिंह को सामने से 3 से 4 गोली लगी थी. जिसके चलते दीपक की मौत हुई."- शिवराज सिंह राणा, पुलिस क्षेत्राधिकारी चंपावत

दो साल पहले भी सेना में भर्ती हुआ था दीपक: गौर हो कि दीपक सिंह दो साल पहले ही सेना बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था. जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी (नियंत्रण रेखा) के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनात था. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही सेना की अग्रिम चौकी में तैनाती मिली थी. दीपक की दो बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है.

ये भी पढ़ें-