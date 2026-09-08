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वाराणसी: दिल्ली के सत्‍य न‍िकेतन बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक का अंतिम संस्कार,कार्रवाई की मांग

मृतक अभिषेक 2025 से दिल्ली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था.

अभिषेक का वाराणसी में अंतिम संस्कार
अभिषेक का वाराणसी में अंतिम संस्कार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:48 PM IST

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वाराणसी: दिल्ली के सत्‍य न‍िकेतन बिल्डिंग हादसे में जान गवाने वाले अभिषेक कुमार का मंगलवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस मौके पर पूरा माहौल बेहद गमगीन नजर आया. घाट पर अभिषेक के पिता संतोष कुमार खरवार ने बेटे को मुखाग्नि दी. अभिषेक 2025 से दिल्ली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था.

अभिषेक का पैतृक आवास चंदौली के झांसी गांव में मौजूद है. मृतक के पिता रेणुकूट के हिंडाल्को में काम करते हैं. उनका पूरा परिवार हिंडालको कॉलोनी में रहता है. अभिषेक अपने घर का सबसे छोटा बेटा था. इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है.

मृतक अभिषेक के पिता संतोष कुमार खरवार ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि अभिषेक उनका सबसे छोटा बेटा था. जब उन्हे बताया गया की उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो उन्हें यकीन ही नही हुआ. उन्होंने कहा कि वह इस समय वह बहुत कष्ट में हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे बेटे के बिना जियेंगे.

आपको बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास बीते रोज एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें कई लोगों की दब कर मौत हो गई थी, मामले की सुचना पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर लोगों को मलबे से बाहर निकाला.

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