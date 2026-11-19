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छह घरों के बुझ गए चिराग, लाडलों को अंतिम विदाई देते समय छलक उठीं हर आंखें

कार हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों का किया गया अंतिम संस्कार ( Etv Bharat )

मंडी: जिंदगी की राह पर अभी कदम बढ़ाने ही शुरू किए थे, आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे और घर-आंगन में उनकी हंसी से हर दिन रौनक रहती थी. माता-पिता ने जिन बच्चों को बड़े अरमानों के साथ पाल-पोसकर बड़ा किया था, उन्हें एक दिन इस तरह कंधों पर उठाकर श्मशानघाट तक ले जाना पड़ेगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था.

जिला मंडी के जोगिंद्रनगर उपमंडल के लडभड़ोल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने छह परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. हादसे में जान गंवाने वाले छह युवाओं की अंतिम विदाई का मंजर इतना हृदयविदारक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. एक साथ छह अर्थियां उठीं तो पूरा क्षेत्र चीख-पुकार और सिसकियों से गूंज उठा.