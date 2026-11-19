छह घरों के बुझ गए चिराग, लाडलों को अंतिम विदाई देते समय छलक उठीं हर आंखें
मंडी के लडभड़ोल में छह युवाओं की एक साथ उठीं अर्थियां. भाइयों ने दी भाइयों को मुखाग्नि. गम में डूबा पूरा क्षेत्र.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:37 PM IST
मंडी: जिंदगी की राह पर अभी कदम बढ़ाने ही शुरू किए थे, आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे और घर-आंगन में उनकी हंसी से हर दिन रौनक रहती थी. माता-पिता ने जिन बच्चों को बड़े अरमानों के साथ पाल-पोसकर बड़ा किया था, उन्हें एक दिन इस तरह कंधों पर उठाकर श्मशानघाट तक ले जाना पड़ेगा, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था.
जिला मंडी के जोगिंद्रनगर उपमंडल के लडभड़ोल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने छह परिवारों की दुनिया उजाड़ दी. हादसे में जान गंवाने वाले छह युवाओं की अंतिम विदाई का मंजर इतना हृदयविदारक था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. एक साथ छह अर्थियां उठीं तो पूरा क्षेत्र चीख-पुकार और सिसकियों से गूंज उठा.
गुरुवार को जब छह युवाओं के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट पहुंचे तो हर तरफ मातम पसरा हुआ था. जिन घरों में कुछ दिन पहले तक बच्चों की हंसी-ठिठोली गूंजती थी, वहां अब अपनों को खोने का ऐसा सन्नाटा छा गया है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अपने लाडलों को अंतिम बार देखने के लिए उमड़े परिजनों का दर्द देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं. माता-पिता की आंखों के सामने जवान होते बच्चों की चिताएं सजती देख हर किसी का कलेजा कांप उठा.
हादसे में जान गंवाने वाले यश, आयुष और अनुज का एक साथ त्रिवेणी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सबसे भावुक और दिल को झकझोर देने वाला दृश्य तब सामने आया, जब भाइयों ने अपने ही भाइयों को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी. यश को उसके छोटे भाई ने, आयुष को उसके बड़े भाई ने और अनुज को उसके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी. जिस उम्र में भाइयों को एक-दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ना था, उस उम्र में उन्हें अपने ही भाई को अंतिम विदाई देनी पड़ी. यह दृश्य देखकर श्मशानघाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें छलक उठीं.
वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले पंकज, आदित्य और अरनव का अंतिम संस्कार कुड में किया गया. यहां भी माहौल गमगीन रहा. परिजनों की चीखें और अपनों को खोने का असहनीय दर्द हर किसी को भीतर तक झकझोर रहा था. छह युवाओं को अंतिम विदाई देने के लिए लडभड़ोल और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. हर कोई पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने और इस कठिन समय में उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनों को खोने का दर्द इतना गहरा था कि सांत्वना के शब्द भी छोटे पड़ गए.
इस हादसे ने छह परिवारों से उनके भविष्य की उम्मीदें छीन ली हैं. किसी मां ने अपना बेटा खोया तो किसी पिता के बुढ़ापे का सहारा हमेशा के लिए बिछड़ गया. किसी भाई ने अपने बचपन के साथी को खो दिया तो किसी परिवार के आंगन की रौनक हमेशा के लिए खामोश हो गई. जिन हाथों ने कभी बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था, उन्हीं हाथों से आज उन्हें अंतिम विदाई देनी पड़ी. माता-पिता के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो कि जिस संतान को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, उसी की चिता को आग के हवाले करना पड़े.
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