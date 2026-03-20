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इटावा में एक साथ जली परिवार के 5 लोगों की चिताएं; आगरा में केला देवी दर्शन से लौटते समय हुआ था एक्सीडेंट

पूर्व फौजी कामता प्रसाद अपने परिवार के साथ 18 मार्च को केला देवी के दर्शन के लिए गए थे. बोलेरो गाड़ीपेड़ से टकरा गई थी.

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18 मार्च को आगरा में हुआ था सड़क हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:51 PM IST

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इटावा: इटावा में शुक्रवार को परिवार के 5 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गयीं. इटावा के इकदिल क्षेत्र स्थित नगला वर गांव के रहने वाले पूर्व फौजी कामता प्रसाद अपने परिवार के साथ 18 मार्च को केला देवी के दर्शन के लिए गए थे. गुरुवार देर रात लौटते समय आगरा के थाना चित्राहट क्षेत्र में उनकी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक सूखे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही कामता प्रसाद, उनके बेटे देवेंद्र, बहू सीमा देवी, पोती आराध्या और नाती अभिनव की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही दूसरी गाड़ी में सवार परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस को खबर दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत: इस हादसे में पूर्व फौजी के मझले पुत्र देवेंद्र और उनकी पत्नी सीमा देवी के साथ साढ़े तीन साल की मासूम आराध्या ने भी दम तोड़ दिया. परिवार के छोटे बेटे नीरज ने बताया कि छोटी आराध्या मेले में जाने के लिए तैयार नहीं थी और सो गई थी, लेकिन ताऊ के कहने पर उसे जगाकर साथ ले जाया गया था. हादसे में चालक अवनीश सहित चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिनाहट में नाश्ता करने के बाद गाड़ी की कमान भांजे रिषभ ने संभाली थी, जिसके कुछ ही दूरी बाद यह हादसा हो गया.

यमुना घाट पर अंतिम संस्कार: शुक्रवार शाम जैसे ही पांचों शव गांव पहुंचे, पूरे इलाके में मातम छा गया और हर आंख नम हो गई. इटावा के यमुना घाट पर दादा कामता प्रसाद, बेटे देवेंद्र, बहू सीमा और पोती आराध्या का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. श्मशान घाट पर पति-पत्नी की चिता एक साथ जलते देख वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा. वहीं नाती अभिनव उर्फ ऋषि के शव को उसके पैतृक निवास औरैया भेजा गया, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद: अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी घाट पर मौजूद रहे. सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव राजपूत सहित कई नेताओं ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव और सीओ सिटी अभय नारायण राय ने मौके पर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस हादसे ने पूरे नगला वर गांव को झकझोर कर रख दिया है और हर तरफ केवल सन्नाटा पसरा हुआ है.

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