दिल्ली: रोहिणी सेक्टर 28 में वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर, सनसनीखेज मर्डर केस में थे शामिल

दिल्ली के शास्त्री पार्क में हत्या के तीन आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, मुठभेड़ में तीनों आरोपियों के पैरों में लगी गोली.

रोहिणी सेक्टर 28 में पुलिस द्वारा वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर
रोहिणी सेक्टर 28 में पुलिस द्वारा वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 11:16 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बीते दिनों शास्त्री पार्क इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. इस मामले में फरार चल रहे तीनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की शकूरपुर यूनिट ने बीती रात एक हॉफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. क्राइम ब्रांच ने उन्हें तब पकड़ा जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे. इस मुठभेड़ में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है.

बहुचर्तिच हत्या में मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार

पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है. शास्त्री पार्क के बहुचर्तिच हत्या में मोस्ट वांटेड बदमाशों के साथ मुठभेड़ रोहिणी इलाके में सुनसान जगह पर हुईं. जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली. क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को पैर पर गोली मारी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद किया गया है.

रोहिणी सेक्टर 28 में पुलिस द्वारा वांटेड अपराधियों का एनकाउंटर (ETV Bharat)

क्राइम ब्रांच के साथ एनकाउंटर में तीन आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री पार्क मर्डर केस के तीनों आरोपी बीती रात दिल्ली के बाहरी इलाके रोहिणी सेक्टर 28 मे आने वाले है सूचना के आधार पर शकूरपुर यूनिट की टीम ने इलाके में जाल बिछाया. खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए.

घायल आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार बरामद

घायल आरोपियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया. उपचार के बाद तीनों आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल किए गए सबूत भी बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुके हैं

तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी

फिलहाल तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और शास्त्री पार्क मर्डर केस से जुड़े सभी पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से न सिर्फ इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी, बल्कि इलाके में अपराध पर भी लगाम लगेगी. क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा.

