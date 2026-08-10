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22 वर्षों तक देश सेवा के बाद तिरंगे में लिपटे घर लौटे आर्मी जवान, 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

गया से पहुंचे सैन्य दल ने दी सलामी ( ETV Bharat )