22 वर्षों तक देश सेवा के बाद तिरंगे में लिपटे घर लौटे आर्मी जवान, 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि
भारतीय सेना के जवान संजीव कुमार का निधन हो गया. उनके 5 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी. रिपोर्ट- प्रिंस दिलखुश
Published : August 10, 2026 at 7:46 PM IST
मुंगेर: बिहार के मुंगेर से बेहद दुखद खबर सामने आई है. देश की सेवा में करीब 22 साल बिताने वाले भारतीय सेना के जवान हवलदार संजीव कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. मुंगेर के वासुदेवपुर माली टोला निवासी 41 वर्षीय संजीव कुमार का लखनऊ के कमान अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया.
हवलदार संजीव कुमार का यूपी में निधन: लीवर में समस्या के बाद उनका इलाज चल रहा था. रविवार को उनका ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और सोमवार की देर रात करीब दो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.
लीवर का चल रहा था इलाज: संजीव कुमार के निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव वासुदेवपुर माली टोला में शोक की लहर दौड़ गई. सेना के जवान उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखकर एंबुलेंस से मुंगेर लेकर पहुंचे. जैसे ही तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों की चीख-पुकार और आसपास के लोगों की नम आंखों के बीच जवान को अंतिम विदाई दी गई.
"संजीव कुमार गोपालपुर ओडिशा में तैनात थे. 2004 में आर्मी में गए थे. उनके दो बच्चे योगेश और आदविक हैं. पत्नी का नाम पूनम देवी है."- बबलू, हवलदार संजीव कुमार के भाई
मासूम बच्चों ने किया सैल्यूट: अंतिम विदाई के दौरान सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब सामने आया, जब संजीव कुमार के दो मासूम बच्चे अपने पिता के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर उन्हें अंतिम सलाम करते नजर आए. तिरंगे में लिपटे पिता को सैल्यूट करते बच्चों की तस्वीर ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया.
पांच साल के बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि: जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चे चलना सीखते हैं, उसी पिता को तिरंगे में लिपटा देखकर दोनों मासूम बच्चों की आंखें नम थीं. पिता को खोने का दर्द उनकी मासूम आंखों में साफ दिखाई दे रहा था. सैन्य सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. संजीव कुमार के महज पांच वर्षीय बेटे योगेश राज ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी.
2004 में सेना में हुए थे भर्ती: हवलदार संजीव कुमार वर्ष 2004 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. करीब 22 वर्षों तक उन्होंने देश की सेवा की. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग ओडिशा के गोपालपुर स्थित आर्मी एयर डिफेंस रेजीमेंट में थी. लीवर में गंभीर समस्या के बाद उन्हें सैन्य चिकित्सा व्यवस्था के तहत लखनऊ के कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
गया से पहुंचे सेना के जवान: संजीव कुमार की अंतिम विदाई के लिए गया से सेना की यूनिट के जवान भी मुंगेर पहुंचे. सैन्य दल ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी. तिरंगे में लिपटे वीर जवान को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे. लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी और "शहीद संजीव कुमार अमर रहें' के नारे लगाए गए.
नम हुईं लोगों की आंखें: देश की सेवा में करीब 22 वर्ष समर्पित करने वाले हवलदार संजीव कुमार की अंतिम विदाई ने पूरे वासुदेवपुर को गमगीन कर दिया. तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, पिता को अंतिम सलाम करते मासूम बच्चे और पांच वर्षीय बेटे द्वारा दी गई मुखाग्नि का दृश्य लंबे समय तक लोगों की आंखों में आंसू छोड़ गया.
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