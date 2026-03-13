ETV Bharat / state

दिल्ली की मस्जिदों में अदा की गयी अलविदा के जुमे की नमाज़, देश में अमन और भाईचारा क़ायम रहने की मांगी गयी दुआएं

नई दिल्ली: रमज़ान के पाक महीने का आखिरी जुम्मा यानी जुमातुल विदा आज पूरे देश में अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया गया, दिल्ली की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज़ के लिए पहुंचे और देश और दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगीं. दिल्ली की जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए. जहां हज़ारों लोगों ने जुमे की नमाज़ अदा की.

रमज़ान के पाक महीने का आख़िरी जुम्मा बेहद खास माना जाता है. इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अल्लाह के सामने सज्दा करते हैं. दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में आज मस्जिदों के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई. नमाज़ के लिए खास इंतज़ाम किए गए थे ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

जुमातुल विदा रमज़ान के महीने की रुख़्सती का संकेत देता है. यही वजह है कि लोग इस दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि रमज़ान की बरकतें हमेशा उनकी जिंदगी में बनी रहें. उलेमा (इस्लामी स्कॉलर) बताते हैं कि जब रमज़ान में पांच जुम्मे आते हैं तो इसे रहमत और बरकत की निशानी माना जाता है. मुफ्ती इमरान ने बताया कि जुमातुल विदा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ अदा की और खास तौर पर पूरी दुनिया में अमन और सुकून के लिए दुआएं की गईं. उन्होंने कहा कि लोगों ने आपसी भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत को मजबूत करने के लिए भी दुआ मांगी गई.