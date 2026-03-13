दिल्ली की मस्जिदों में अदा की गयी अलविदा के जुमे की नमाज़,  देश में अमन और भाईचारा क़ायम रहने की मांगी गयी दुआएं

दिल्ली की मस्जिदों में अदा की गयी अलविदा के जुमे की नमाज़, देश में अमन और भाईचारा क़ायम रहने की मांगी गयी दुआएं
मस्जिदों में नमाज़ के दौरान मुल्क की तरक्की, अमन और इंसानियत के लिए दुआएं मांगी गईं. मस्जिदों में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए.
Published : March 13, 2026 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली: रमज़ान के पाक महीने का आखिरी जुम्मा यानी जुमातुल विदा आज पूरे देश में अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया गया, दिल्ली की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज़ के लिए पहुंचे और देश और दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगीं. दिल्ली की जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए. जहां हज़ारों लोगों ने जुमे की नमाज़ अदा की.
रमज़ान के पाक महीने का आख़िरी जुम्मा बेहद खास माना जाता है. इस दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अल्लाह के सामने सज्दा करते हैं. दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में आज मस्जिदों के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई. नमाज़ के लिए खास इंतज़ाम किए गए थे ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.
Delhi: A local says, " alvida jumma prayers have concluded... we appeal to people across the country to maintain peace, just as namaz were offered here peacefully. nothing is greater than peace and brotherhood..." pic.twitter.com/siGbab2yY5— IANS (@ians_india) March 13, 2026
जुमातुल विदा रमज़ान के महीने की रुख़्सती का संकेत देता है. यही वजह है कि लोग इस दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि रमज़ान की बरकतें हमेशा उनकी जिंदगी में बनी रहें. उलेमा (इस्लामी स्कॉलर) बताते हैं कि जब रमज़ान में पांच जुम्मे आते हैं तो इसे रहमत और बरकत की निशानी माना जाता है. मुफ्ती इमरान ने बताया कि जुमातुल विदा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ अदा की और खास तौर पर पूरी दुनिया में अमन और सुकून के लिए दुआएं की गईं. उन्होंने कहा कि लोगों ने आपसी भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत को मजबूत करने के लिए भी दुआ मांगी गई.
#WATCH | Delhi: Security personnel deployed outside Jama Masjid ahead of the last Jumma Namaz (Friday prayers) of Ramzan. pic.twitter.com/7NfRzlZtAp— ANI (@ANI) March 13, 2026
मस्जिद के चेयरमैन हाजी इस्लाम ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून कायम रहे. उन्होंने कहा कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है, जो हमेशा शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है. रमज़ान के आख़िरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश की जाती है और अल्लाह से दुआ की जाती है कि आने वाले साल में भी इस पाक महीने की बरकतें नसीब हों.
जुमातुल विदा के मौके पर मस्जिदों में आने वाले लोगों के लिए खास इंतज़ाम भी किए गए थे. नमाज़ के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए मस्जिद कमेटी और वालंटियर्स भी तैनात रहे. नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे को जुमातुल विदा की मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह सभी की इबादत कबूल करे।
