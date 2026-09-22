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देहरादून का मोहब्बेवाला बना 'ब्लैक स्पॉट', 9 महीने में 7 बड़े हादसे, 2 की मौत, सड़क की खामियों पर सवाल

देहरादून के मोहब्बेवाला में लगातार हो रहे हादसे, दून पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फिर भेजा नोटिस

Dehradun Mohabbewala Accident Black Spot
Dehradun Mohabbewala Accident Black Spot (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 6:05 PM IST

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देहरादून: दून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 9 महीनों में यहां करीब 7 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें दो लोगों की मौत हुई है. लगातार हादसों के बाद भी सड़क को सुरक्षित बनाने के इंतजाम अब तक कारगर साबित नहीं हुए हैं.

लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद दून पुलिस ने पहले भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस भेजा था, फिर दोबारा से नोटिस भेजा है. जिसमें साफ तौर पर हाथों की रोकथाम के लिए अब तक किए गए उपाय और आगे की कार्य योजना के संबंध में जवाब मांगा है.

दरअसल, रविवार यानी 20 सितंबर की सुबह मोहब्बेवाला में सीमेंट से लदा 16 टायर का ट्रक अनियंत्रित होकर पहले बाइक से टकराया और फिर डिवाइडर से टकराते हुए करीब 200 मीटर आगे जाकर पलट गया था. हादसे में बाइक सवार जमील की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, बबलू कश्यप और उनकी बेटी रोली गंभीर रूप से घायल हो गए.

मोहब्बेवाला क्षेत्र में यह पहला हादसा नहीं है. बल्कि, पिछले 9 महीने में करीब 7 बड़े हादसे हो चुके हैं. इनमें दो लोगों की जान भी जा चुकी है. वहीं, परिवहन विभाग का मानना है कि एनएच ने सड़क सही नहीं बनाई है और सड़क पर एलाइमेंट होने के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं.

Dehradun Mohabbewala Accident Black Spot
देहरादून आरटीओ संदीप सैनी (फोटो- ETV Bharat)

पुलिस ने NHAI को भेजा नोटिस: मोहब्बेवाला ट्रक हादसे के बाद दून पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दोबारा नोटिस भेजकर हादसों की रोकथाम के लिए अब तक किए गए उपाय और आगे की कार्ययोजना का जवाब मांगा है. पुलिस ने तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित विभाग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है.

लंबी ढलान और सड़क की एलाइमेंट बनी वजह: परिवहन विभाग के मुताबिक, आशारोड़ी से मोहब्बेवाला के बीच दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के निकास के पास तीखी ढलान और मोड़ है. बाहरी राज्यों से आने वाले भारी लोडेड वाहन इस हिस्से में अक्सर संतुलन खो देते हैं. जिससे हादसे हो रहे हैं.

"परिवहन विभाग और जेपी कंपनी की टीम पहले भी मौके का संयुक्त सर्वे कर चुकी है. सर्वे में सड़क की एलाइमेंट से जुड़ी तकनीकी समस्या सामने आई है. सड़क की एलाइमेंट को ठीक करना हादसों की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक समाधान हो सकता है."- संदीप सैनी, आरटीओ, देहरादून

"शॉर्ट टर्म प्लान के तहत हर 300 मीटर पर जिग-जैग बैरियर, रंबल स्ट्रिप और रिफ्लेक्टर पेंट व टेप लगाने का सुझाव दिया गया है. इससे भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने और रात में सड़क की दृश्यता बढ़ाने में मदद मिल सकती है."- संदीप सैनी, आरटीओ, देहरादून

मोहब्बेवाला में लगातार हो रहे हादसे-

5 दिसंबर 2025: मोहब्बेवाला में सीमेंट के कट्टों से लदे ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी थी. इसके बाद ट्रक दुकानों में घुस गया. हादसे में दो लोग घायल हो गए और लंबा जाम लग गया था. इसी दौरान वहां क्षतिग्रस्त ट्रक से टैंक से डीजल लीक होने लगा, जिसके कारण अफरा-तफरी मच गई.

18 फरवरी: मोहब्बेवाला चौक पर एक अनियंत्रित ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिससे वाहनों में भीषण आग लग गई थी. गनीमत रही कि आग लगने से पहले कार सवार और ट्रक सवार वहां से बच निकले, जिससे किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

9 मार्च: सहारनपुर की ओर से आ रहा मार्बल्स से भरा एक ट्रक मोहब्बेवाला के पास मुख्य हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया था. हादसे के बाद देहरादून–सहारनपुर मार्ग पर दोनों ओर का यातायात प्रभावित हुआ, जिससे आसपास के मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया था.

16 अप्रैल: आशारोड़ी की तरफ से देहरादून आ रहा मालवाहक ट्रक मोहब्बेवाला में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेंट से भरे ट्रक व एक आटो पर टक्कर मारते हुए एमडीडीए के स्वागत बोर्ड को तोड़ते हुए सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में चालक-परिचालक घायल हुए हैं. वहीं, पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

30 मई: मोहब्बेवाला में फिर हादसा हुआ. उस दौरान चीनी से भरा ट्रक पलट गया था. हालांकि, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी.

20 सितंबर: मोहब्बेवाला में सीमेंट से लदा 16 टायर का ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकराया, फिर डिवाइडर से टकराई. इसके बाद करीब 200 मीटर आगे जाकर पलट गया. इस हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई. वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

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