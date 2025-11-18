छत्तीसगढ़ में पुरानी विधानसभा का आखिरी दिन, पूर्व सीएम बघेल ने सरकार पर साधा निशाना
छत्तीसगढ़ की पुरानी विधानसभा का 18 नवंबर को आखिरी दिन था. अब आगे की कार्रवाई नए विधानसभा में होगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
November 18, 2025
रायपुर: छत्तीसगढ़ की पुरानी विधानसभा के आखिरी दिन विशेष सत्र का आयोजन किया गया. इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजनी ताई, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ल को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि वे इस पुराने विधानसभा भवन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं. यहां की कई यादें हमेशा साथ रहेंगी.
धान खरीदी और कर्मचारियों के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर: इस अवसर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सदन में धान खरीदी और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक किसानों का टोकन नहीं काटा, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है. इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को भी सदन में मजबूती से उठाने की बात कही है.
राजनीति की वर्तमान शैली पर उठाए सवाल: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनीति की वर्तमान शैली पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पहले राजनीति में व्यक्तिगत बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन अब ऐसा खुले तौर पर नजर आ रहा है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है.
हसदेव अरण्य और बस्तर पर चिंता: पर्यावरण और वन संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए बघेल ने हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि जिस तरह हसदेव में वन कटाई की जा रही है, अब ऐसा लगने लगा है कि अगला निशाना बस्तर हो सकता है.
दिवगंत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि: इस विशेष सत्र में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई. सीएम साय ने रजनी ताई, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ल को दी भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि इन नेताओं का जीवन, व्यक्तित्व और जनसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है.
रजनी ताई उपासने: पहली महिला विधायक को श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री साय ने रजनी ताई उपासने को याद करते हुए कहा कि वे रायपुर की पहली महिला विधायक थीं और राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उनका योगदान अनमोल रहा. उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है. रजनी ताई का सादगीपूर्ण और प्रेरक व्यक्तित्व समाज को हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा.
बनवारी लाल अग्रवाल संगठन और सेवा के आधार स्तंभ: बनवारी लाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि वे विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और दो बार के विधायक रहे. उनके जनसेवा से जुड़े कार्य, संगठनात्मक कौशल और समाज के प्रति समर्पण को लंबे समय तक याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अग्रवाल की कार्यशैली अनुकरणीय थी.
राधेश्याम शुक्ल, अनुशासन और कर्मनिष्ठा का प्रतीक: राधेश्याम शुक्ल का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वे एक अनुशासित और कर्मनिष्ठ जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे. उनका पूरा जीवन जनसेवा और जनता के प्रति समर्पित रहा. उनके जाने से प्रदेश ने एक प्रतिबद्ध और ईमानदार नेता खो दिया है.
मुख्यमंत्री ने तीनों दिवंगत नेताओं की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की कामना की. उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों की स्मृति से छत्तीसगढ़ निरंतर प्रेरणा लेता रहेगा.