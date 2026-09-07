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जनता अपना मत पार्टी-पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर दें ताकि शहर में विकास हो सके : पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल

भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा : नगर निगम के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. ऐसे में भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ने कहा कि हम कांग्रेस सरकार के समय की योजनाएं और शहर में विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. आशा और विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होगा. पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम में 70 वार्ड में से 53 वार्ड में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी 17 वार्डों में हमारे सिंबल नहीं हैं. वहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. पिछले दिनों नामांकन के दौरान सिंबल सौंपने पर विवाद हुआ था. प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भीलवाड़ा नगर निगम में एक भी निर्विरोध पार्षद नहीं ला पाई. पिछले 15 वर्षों से शहर में भाजपा का बोर्ड है. आरोप है कि 15 वर्ष में शहर लावारिस हालत में बना हुआ है. पिछले 5 वर्ष में आवारा पशु, सड़क, सफाई, अंडरग्राउंड पार्किंग व रोड चौड़ीकरण कोई भी विकास के काम नहीं हुए हैं. जनता अपना मत पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर दें ताकि शहर में विकास हो सके. पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल. (ETV Bharat Bhilwara)