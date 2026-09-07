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जनता अपना मत पार्टी-पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर दें ताकि शहर में विकास हो सके : पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल

भीलवाड़ा नगर निगम सहित बीगोद नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान होगा. वहीं, बाकी की 9 नगर पालिकाओं में 11 सितंबर को मतदान होगा.

भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल
भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा : नगर निगम के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. ऐसे में भीलवाड़ा नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ने कहा कि हम कांग्रेस सरकार के समय की योजनाएं और शहर में विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. आशा और विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होगा.

पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम में 70 वार्ड में से 53 वार्ड में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी 17 वार्डों में हमारे सिंबल नहीं हैं. वहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. पिछले दिनों नामांकन के दौरान सिंबल सौंपने पर विवाद हुआ था. प्रदेश में भाजपा की सरकार होते हुए भीलवाड़ा नगर निगम में एक भी निर्विरोध पार्षद नहीं ला पाई. पिछले 15 वर्षों से शहर में भाजपा का बोर्ड है. आरोप है कि 15 वर्ष में शहर लावारिस हालत में बना हुआ है. पिछले 5 वर्ष में आवारा पशु, सड़क, सफाई, अंडरग्राउंड पार्किंग व रोड चौड़ीकरण कोई भी विकास के काम नहीं हुए हैं. जनता अपना मत पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर दें ताकि शहर में विकास हो सके.

पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल. (ETV Bharat Bhilwara)

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उन्होंने दावा किया उनके वर्ष 2005 से 2010 तक नगर परिषद के सभापति रहते हुए काफी ऐतिहासिक काम किए गए. उस समय घर-घर कचरा एकत्रित करने के लिए रिक्शा व्यवस्था की. साथ ही सफाई में भी भीलवाड़ा अच्छे स्थान पर था. जनता ने हमारा काम देखा हुआ है. एक बार कांग्रेस का बोर्ड बनाकर शहर की सेवा करने का मौका दें. जिन वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं हैं और निर्दलीय प्रत्याशी अच्छे हैं, उनको विजयी बनाएं ताकि जनता की सेवा कर सकें. मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि भीलवाड़ा में पहले से ही ट्रिपल इंजन है.

भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों में भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी व निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में गली-गली में घूमकर मतदान की अपील कर रहे हैं. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने-अपने समर्थन में रैली निकालकर मतदान की अपील कर रहे हैं. भीलवाड़ा नगर निगम सहित भीलवाड़ा जिले की बीगोद नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान होगा. वहीं, बाकी की 9 नगर पालिकाओं में 11 सितंबर को मतदान होगा. नगर निगम सहित बीगोद पालिका में मतदान से पूर्व आज प्रचार का अंतिम दिन है, जहां प्रत्याशी अपने-अपने समर्थन में रैलियां व नुक्कड़ सभा कर मतदान की अपील कर रहे हैं.

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