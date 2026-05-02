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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आखिरी दिन 721 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, 51 शहरी निकायों में होगा दंगल

हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था. कुल 449 पदों के लिए अब तक 1426 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन.

आखिरी दिन 721 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन
आखिरी दिन 721 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है. 17 मई को होने वाले मतदान से पहले नामांकन प्रक्रिया ने ऐसे संकेत दिए हैं. शहरी निकाय के लिए तीन दिनों तक चली नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शनिवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई. आखिरी दिन सबसे अधिक 721 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश कर चुनावी माहौल को और गरमा दिया है.

इससे पहले 29 अप्रैल को पहले दिन 155 और 30 अप्रैल को दूसरे दिन 550 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. इस तरह से अब तक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 449 पदों के लिए कुल 1426 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं. यानी एक पद के लिए औसतन 3 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है. ऐसे में उम्मीदवारों के यह संख्या चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा होने का संकेत दे रही है.

कांगड़ा में सबसे अधिक आवेदन

जिलावार नजर डालें तो कांगड़ा जिला सबसे आगे रहा, जहां शनिवार को आखिरी दिन सबसे ज्यादा 149 नामांकन पत्र दाखिल हुए. वहीं, हमीरपुर जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है, वहां सबसे कम 28 नामांकन पत्र जमा हुए. इसी तरह से बिलासपुर में 46, चंबा में 62, कुल्लू में 70, मंडी में 103, शिमला में 90, सिरमौर में 36, सोलन में 72 और ऊना में 67 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं.

हालांकि, अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. 6 मई को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है और उसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि असल में कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे रहेंगे. इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे, जो उनके प्रचार अभियान को नई दिशा देगा.

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