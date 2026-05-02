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हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: आखिरी दिन 721 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, 51 शहरी निकायों में होगा दंगल

आखिरी दिन 721 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है. 17 मई को होने वाले मतदान से पहले नामांकन प्रक्रिया ने ऐसे संकेत दिए हैं. शहरी निकाय के लिए तीन दिनों तक चली नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शनिवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई. आखिरी दिन सबसे अधिक 721 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश कर चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. इससे पहले 29 अप्रैल को पहले दिन 155 और 30 अप्रैल को दूसरे दिन 550 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे. इस तरह से अब तक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 449 पदों के लिए कुल 1426 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं. यानी एक पद के लिए औसतन 3 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है. ऐसे में उम्मीदवारों के यह संख्या चुनावी मुकाबले को बेहद कड़ा होने का संकेत दे रही है. कांगड़ा में सबसे अधिक आवेदन