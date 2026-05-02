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हिमाचल में आज नामांकन का क्लाइमेक्स, 3 बजे के बाद तय होगी चुनावी टक्कर

इस बार हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में 17 मई को 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

Himachal Election Commission
हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव हिमाचल निर्चान आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां शहरी निकाय चुनावों का रोमांच अपने चरम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. लोकतंत्र के इस स्थानीय पर्व में आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है. एक दिन के विराम के बाद शनिवार सुबह 10 बजे से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी. ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम दिन कितने दावेदार मैदान में उतरते हैं और किस वार्ड में मुकाबला कितना दिलचस्प बनने वाला है.'

शहरी निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन

29 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रक्रिया ने पहले ही राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है. शुरुआती दो दिनों में ही 690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा और बहुकोणीय हो सकता है. हालांकि आज नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर होगी, लेकिन असली स्थिति 6 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद ही सामने आएगी. इसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनावी मैदान में रहेगा और किसे कौन-सा चुनाव चिन्ह मिलेगा. इसके बाद प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनावी जंग पूरी तरह से खुलकर सामने आएगी, जहां हर सीट पर जीत के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

17 मई को 449 पदों के लिए मतदान

प्रदेश की शहरी सरकारों के गठन को लेकर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. नगरीय निकाय चुनावों के तहत 17 मई को 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस बार चुनावी मैदान में 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों के कुल 449 पदों के लिए प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद किया गया है. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नतीजों का सिलसिला भी तुरंत शुरू हो जाएगा. नगर पंचायत और नगर परिषदों के लिए डाले गए मतों की गिनती मतदान समाप्त होते ही संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों पर शुरू कर दी जाएगी, जिससे देर रात तक परिणाम सामने आने की संभावना है. वहीं, 4 नगर निगमों के मतों की गिनती 31 मई को सुबह 9 बजे से नगर निगम मुख्यालयों पर की जाएगी.

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