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हिमाचल में आज नामांकन का क्लाइमेक्स, 3 बजे के बाद तय होगी चुनावी टक्कर

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां शहरी निकाय चुनावों का रोमांच अपने चरम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. लोकतंत्र के इस स्थानीय पर्व में आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है. एक दिन के विराम के बाद शनिवार सुबह 10 बजे से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी. ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम दिन कितने दावेदार मैदान में उतरते हैं और किस वार्ड में मुकाबला कितना दिलचस्प बनने वाला है.'

शहरी निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन

29 अप्रैल से शुरू हुई इस प्रक्रिया ने पहले ही राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है. शुरुआती दो दिनों में ही 690 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया. जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा और बहुकोणीय हो सकता है. हालांकि आज नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर होगी, लेकिन असली स्थिति 6 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद ही सामने आएगी. इसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनावी मैदान में रहेगा और किसे कौन-सा चुनाव चिन्ह मिलेगा. इसके बाद प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनावी जंग पूरी तरह से खुलकर सामने आएगी, जहां हर सीट पर जीत के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.