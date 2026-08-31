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नामांकन का आज आखिरी दिन, 40 फ्री फ्लोट सिंबल उपलब्ध, एक चिह्न पर दावेदारी तो लॉटरी से फैसला

निकाय चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन. सबकी नजरें बागी उम्मीदवारों पर टिकी.

Candidates filing nominations on the last day in Bharatpur.
भरतपुर में आखिरी दिन नामांकन करते उम्मीदवार (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 31, 2026 at 2:52 PM IST

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भरतपुर: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव-2026 में एक ओर प्रमुख दलों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया. वहीं, सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन होने से पर्चा दाखिल करने वालों की भीड़ रही. भरतपुर जिले के 27 वार्डों में अब भी सियासी सन्नाटा है. वहां दो दिनों में कुल 676 नामांकन दाखिल हो चुके हैं. इनमें शनिवार को 570 पर्चे आए. अब सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन खाली वार्डों में दावेदारों के उतरने पर सभी की नजरें टिकी हैं. दूसरी ओर नामांकन के बाद चुनाव चिह्न को लेकर भी तस्वीर दिलचस्प रहेगी. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के सिंबल अलग रखने के बाद करीब 40 फ्री फ्लोट सिंबल उपलब्ध रहेंगे. प्रत्याशी अपनी पसंद के सिंबल प्राथमिकता क्रम में दे सकेंगे, लेकिन एक ही चिह्न पर दो या अधिक दावेदार हुए तो लॉटरी से फैसला होगा.

भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले में कुल 106 नामांकन दाखिल हुए थे. शनिवार को दूसरे दिन प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल किए और एक ही दिन में 570 नामांकन प्राप्त हुए. दो दिनों में जिले के सभी नगर निकायों में कुल 676 नामांकन दाखिल हो चुके. नामांकन का आज अंतिम दिन है. उम्मीद है कि आखिरी दिन भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी पर्चे दाखिल करेंगे. खासकर उन वार्डों में हलचल बढ़ने की संभावना है, जहां अभी तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है.

भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: नगर निकाय चुनाव : आज नामांकन का आखिरी दिन, बिना सिंबल के ही उम्मीदवार दे रहे आवेदन, बड़े नामों का इंतजार

भरतपुर नगर निगम में 197 नामांकन, फिर भी 8 वार्ड खाली: भरतपुर नगर निगम में पहले दिन निगम में 35 नामांकन दाखिल हुए थे, जबकि शनिवार को 162 नामांकन प्राप्त हुए. इस तरह नगर निगम में शनिवार तक कुल 197 नामांकन हो चुके हैं. इसके बावजूद नगर निगम के 8 वार्ड ऐसे हैं, जहां दूसरे दिन शनिवार तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ. अब अंतिम दिन इन वार्डों में नामांकन दाखिल होता है या नहीं, इस पर निगाह रहेगी.

जिले के 27 वार्डों में अब तक नहीं आया एक भी पर्चा: भरतपुर नगर निगम के 8 वार्डों के अलावा जिले के अन्य नगर निकायों में भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां अभी तक नामांकन नहीं हुआ है. इनमें नदबई के 3, उच्चैन के 2, वैर का 1, भुसावर के 2, बयाना के 9 एवं रूपवास के 2 वार्ड में अभी तक कोई नामांकन नहीं मिला. इन 19 वार्डों को भरतपुर नगर निगम के 8 वार्डों के साथ जोड़ें तो जिले में कुल 27 वार्ड ऐसे हैं, जहां शनिवार तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ था.

पढ़ें:नगर निकाय चुनाव: बुहाना में भाजपा ने जारी की 20 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची, बाड़मेर में 4 बार के पार्षद का टिकट कटा

अब चुनाव चिह्न पर नजर: कमर चौधरी ने बताया कि नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्न भी अहम होने जा रहा है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सिंबल को अलग रखने के बाद करीब 40 फ्री फ्लोट सिंबल उपलब्ध रहेंगे. इन सिंबल में से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी अपनी पसंद के चुनाव चिह्न को प्राथमिकता क्रम में दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा, लेकिन यदि एक ही चुनाव चिह्न को लेकर दो या अधिक प्रत्याशियों की दावेदारी सामने आती है तो मामला और रोचक हो जाएगा. ऐसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सिंबल आवंटित किया जाएगा, यानी पसंद के चुनाव चिह्न को लेकर अंतिम फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह लॉटरी से तय होगा. सिंबल आवंटन की यह पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) के स्तर पर निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी.

Candidates and supporters making preparations for filing nominations in Bharatpur.
भरतपुर में नामांकन की तैयारियां करते प्रत्याशी एवं समर्थक (ETV Bharat Bharatpur)

पहले स्क्रूटनी, फिर चुनाव चिह्नों का आवंटन: आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का होगा. इसमें नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उनकी वैधता तय होगी. इसके बाद पात्र प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: निकाय चुनाव: कांग्रेस में महामंथन के बाद भी नहीं निकला समाधान, जयपुर के कई वार्डों के प्रत्याशी चयन पर फंसा पेंच

वहीं, सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की जमकर भीड़ उमड़ी. बड़ी संख्या में आवेदनक्रता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने-अपने आवेदन जमा किए. सवाई माधोपुर जिले में 6 नगर निकाय है, जिनमें सवाई माधोपुर और गंगापुरसिटी में नगर परिषद और बौंली, बामनवास, खंडार व वजीरपुर में नगर पालिका के चुनाव हैं. सवाई माधोपुर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं.

हालांकि, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नही की गई है, जिसके चलते चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता भी खासा असमंजस की स्थिति में हैं. पार्टी के कार्यकर्ताओं के बगावती सुर देखकर भाजपा की चिंता बढ़ गई है. वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम द्वारा नामांकन प्रक्रिया को लेकर निरीक्षण किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज नामांकन प्रक्रिया की जा रही है.

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