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नामांकन का आज आखिरी दिन, 40 फ्री फ्लोट सिंबल उपलब्ध, एक चिह्न पर दावेदारी तो लॉटरी से फैसला

भरतपुर: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव-2026 में एक ओर प्रमुख दलों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया. वहीं, सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन होने से पर्चा दाखिल करने वालों की भीड़ रही. भरतपुर जिले के 27 वार्डों में अब भी सियासी सन्नाटा है. वहां दो दिनों में कुल 676 नामांकन दाखिल हो चुके हैं. इनमें शनिवार को 570 पर्चे आए. अब सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन खाली वार्डों में दावेदारों के उतरने पर सभी की नजरें टिकी हैं. दूसरी ओर नामांकन के बाद चुनाव चिह्न को लेकर भी तस्वीर दिलचस्प रहेगी. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के सिंबल अलग रखने के बाद करीब 40 फ्री फ्लोट सिंबल उपलब्ध रहेंगे. प्रत्याशी अपनी पसंद के सिंबल प्राथमिकता क्रम में दे सकेंगे, लेकिन एक ही चिह्न पर दो या अधिक दावेदार हुए तो लॉटरी से फैसला होगा.

भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले में कुल 106 नामांकन दाखिल हुए थे. शनिवार को दूसरे दिन प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल किए और एक ही दिन में 570 नामांकन प्राप्त हुए. दो दिनों में जिले के सभी नगर निकायों में कुल 676 नामांकन दाखिल हो चुके. नामांकन का आज अंतिम दिन है. उम्मीद है कि आखिरी दिन भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी पर्चे दाखिल करेंगे. खासकर उन वार्डों में हलचल बढ़ने की संभावना है, जहां अभी तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया है.

भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी बोले... (ETV Bharat Bharatpur)

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भरतपुर नगर निगम में 197 नामांकन, फिर भी 8 वार्ड खाली: भरतपुर नगर निगम में पहले दिन निगम में 35 नामांकन दाखिल हुए थे, जबकि शनिवार को 162 नामांकन प्राप्त हुए. इस तरह नगर निगम में शनिवार तक कुल 197 नामांकन हो चुके हैं. इसके बावजूद नगर निगम के 8 वार्ड ऐसे हैं, जहां दूसरे दिन शनिवार तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ. अब अंतिम दिन इन वार्डों में नामांकन दाखिल होता है या नहीं, इस पर निगाह रहेगी.

जिले के 27 वार्डों में अब तक नहीं आया एक भी पर्चा: भरतपुर नगर निगम के 8 वार्डों के अलावा जिले के अन्य नगर निकायों में भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां अभी तक नामांकन नहीं हुआ है. इनमें नदबई के 3, उच्चैन के 2, वैर का 1, भुसावर के 2, बयाना के 9 एवं रूपवास के 2 वार्ड में अभी तक कोई नामांकन नहीं मिला. इन 19 वार्डों को भरतपुर नगर निगम के 8 वार्डों के साथ जोड़ें तो जिले में कुल 27 वार्ड ऐसे हैं, जहां शनिवार तक एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ था.