राजस्थान वक्फ बोर्ड की सुस्ती से संपत्तियों पर संकट, उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का आज अंतिम दिन

1000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अपलोड होना बाकी: राजस्थान में 19 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन राजस्थान वक्फ बोर्ड अभी तक 18 हजार संपत्तियों को ही उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर पाया. जबकि आज उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियां का रिकॉर्ड अपलोड करने की अंतिम तिथि है. आज रात 12 बजे तक ही इस पर अपलोड कर पाएंगे, जबकि 1000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी भी अपलोड होने से बाकी है. ऐसे में वक्फ बोर्ड की लेटलतीफी और लापरवाही ने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के साथ ही मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की देखरेख करने वाले लोगों की भी टेंशन बढ़ा दी है.

6 महीने की सुस्ती, अब अंतिम समय में हड़बड़ी: राजस्थान वक्फ संपत्ति संरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद सलीम सिद्दीकी का कहना है कि गत 6 जून को केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लांच कर दिया था, लेकिन इस मामले को लेकर राजस्थान वक्फ बोर्ड की सुस्ती और कार्यशैली खुलकर सामने आई है. 6 महीने तक व्यावहारिक रूप से कम होता रहा और अब जब समय सीमा बिल्कुल नजदीक है, तो जिला प्रशासन की मदद से अतिरिक्त टीम बनाकर डाटा अपलोड करने की कोशिश की जा रही है. मगर भारी लोडिंग के चलते उम्मीद पोर्टल बार-बार स्लो और हैंग हो रहा है, जिससे प्रकिया और भी अवरोध हो रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय रहते इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था.

जयपुर: वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी रिकॉर्ड और डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए केंद्र सरकार की ओर से 6 जून को लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर देशभर से वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जारी है, लेकिन राजस्थान इस प्रक्रिया में पीछे हो गया है. पिछले 6 माह में राजस्थान वक्फ बोर्ड के काम की रफ्तार बेहद धीमी रही है और अब अंतिम समय में अचानक बढ़े दबाव ने वक्फ बोर्ड कर्मचारियों के भी हाथ-पैर फूला दिए हैं.

प्रदर्शन में राजस्थान पिछड़ा: वहीं उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अपलोड करने के मामले में भी राजस्थान देश में काफी पीछे रह गया है. वो इस मामले में 29 पर नंबर पर है. राजस्थान में कुल 19044 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं. इनमें मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान, इमामबाड़े प्रमुख रूप से शामिल हैं, लेकिन इनमें से अभी तक 18 हजार संपत्तियों को ही उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया गया है. इनमें से भी 50 फीसदी अप्रूवल के लिए लंबित है, जबकि 822 फाइलें रिजेक्ट कर दी गई हैं और केवल 205 संपत्तियों को ही अप्रूव्ड किया गया है.

'वक्फ बोर्ड 24 घंटे काम कर रहा': वहीं इस मामले को लेकर राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानु खान बुधवाली का कहना है कि जबसे उम्मीद पोर्टल शुरू हुआ है, हमने तमाम जिलों में 24 घंटे काम कर रहे हैं. हमने 19 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में से हमने 18 हजार 367 वक्फ संपत्तियों को टच किया है. इनमें 50 फीसदी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन में चल रही हैं. अब उम्मीद पोर्टल बेहद स्लो चल रहा है जिसके चलते प्रक्रिया धीमी पड़ गई है. धीरे-धीरे अपलोडिंग का काम हो रहा है. 6 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां के रिकॉर्ड में करेक्शन चल रहा है. केंद्र सरकार ने एक दिन का समय बढ़ाया है. अब 6 दिसंबर रात 12 तक संपत्तियां अपलोड हो सकेंगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए.

'बोर्ड की लापरवाही से देरी से शुरू हुआ काम': वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजिम का कहना है कि केंद्र सरकार ने 6 जून को पोर्टल लांच कर दिया था. उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में सुस्ती दिखाई, जिसका खमियाजा अब पूरी कौम को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर जो वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड होने से बच जाएंगी. उन वक्फ संपत्तियों के वजूद पर संकट मंडरा जाएगा. क्योंकि केंद्र सरकार उस पर कोई भी फैसला ले सकती है या यह भी कह सकती है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है. ऐसे में उसका नुकसान मुस्लिम समाज को उठाना पड़ेगा. नाजिम ने कहा कि हालांकि अब राजस्थान बोर्ड को चाहिए कि वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर अपने लिए कुछ दिनों का समय और मांग ले, अगर समय मिलता है तो यह राहत की बात होगी.