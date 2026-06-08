ETV Bharat / state

PWD में तबादले की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, अब 30 जून तक समय सीमा

उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव प्रभुनाथ की ओर से 5 जून 2026 को जारी पत्र के अनुसार, कार्मिक विभाग ने 5 मई 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति जारी की थी. इस नीति के प्रस्ताव-8 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी अभियंताओं और कर्मचारियों के स्थानांतरण 31 मई तक पूरे करने के निर्देश थे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियंताओं और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की अंतिम तारीख अब 30 जून कर दी गई है. पहले यह तारीख 31 मई 2026 तय की गई थी. शासन ने कार्मिक विभाग के आदेश के आधार पर समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

लेकिन अब सम्यक विचार के बाद शासन ने तय किया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक पूरी की जाएगी. विशेष सचिव ने प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को भेजे पत्र में कहा है कि निर्धारित अवधि के अंदर स्थानांतरण से जुड़ी सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए.

इस निर्णय से लोक निर्माण विभाग के उन अभियंताओं और कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनके स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई थी. वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत हर साल सरकारी विभागों में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है, ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके और कर्मचारियों को भी उचित अवसर मिल सके.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शासन के इस आदेश के बाद अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि वे एक महीने के भीतर सभी लंबित स्थानांतरण पूरे करें. इससे विभाग में रिक्त पदों को भरने और काम के बंटवारे में भी मदद मिलेगी. कर्मचारियों के बीच भी लंबे समय से स्थानांतरण को लेकर असमंजस था, जो अब इस आदेश के बाद दूर होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: UP में इस बैच के PCS अधिकारी बनेंगे IAS, 10 जून को DPC, इस बार बड़ा बदलाव