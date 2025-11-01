ETV Bharat / state

हिमाचल में चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन को आखिरी मौका, सभी डीसी को पत्र लिखकर इतने दिनों में मांगे प्रस्ताव

पंचायतों के पुनर्गठन को आखिरी मौका ( FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने वाली है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनावों से पहले लोगों को पंचायतों के पुनर्गठन का आखिरी अवसर मिल गया है. जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने शनिवार को सभी DC को पत्र लिखकर पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े सभी प्रस्ताव 15 दिनों में मांगे है. यह पंचायती राज चुनाव से पंचायत ढांचे में फेरबदल का आखिरी मौका है, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव की संभावना है. पत्र में दिए गए हैं ये निर्देश पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने शनिवार को सभी जिलों के डीसी को पंचायत के पुनर्गठन को लेकर पत्र लिखा है. जिसमें कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मानसून सीजन में (जुलाई से सितंबर 2025) के दौरान प्रदेश में भारी बारिश होने से आई भीषण आपदा के कारण सभी उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुट थे. जिस कारण पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/परिसीमन से संबंधित कई प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका है. पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी से मांगे प्रस्ताव (Panchayati Raj Department)