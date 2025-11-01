हिमाचल में चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन को आखिरी मौका, सभी डीसी को पत्र लिखकर इतने दिनों में मांगे प्रस्ताव
हिमाचल में चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन को आखिरी मौका मिला. पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी से पंचायत पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव मांगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 7:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने वाली है. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनावों से पहले लोगों को पंचायतों के पुनर्गठन का आखिरी अवसर मिल गया है. जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने शनिवार को सभी DC को पत्र लिखकर पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े सभी प्रस्ताव 15 दिनों में मांगे है. यह पंचायती राज चुनाव से पंचायत ढांचे में फेरबदल का आखिरी मौका है, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव की संभावना है.
पत्र में दिए गए हैं ये निर्देश
पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने शनिवार को सभी जिलों के डीसी को पंचायत के पुनर्गठन को लेकर पत्र लिखा है. जिसमें कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मानसून सीजन में (जुलाई से सितंबर 2025) के दौरान प्रदेश में भारी बारिश होने से आई भीषण आपदा के कारण सभी उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुट थे. जिस कारण पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/परिसीमन से संबंधित कई प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका है.
ऐसे में कैबिनेट ने पंचायत के पुनर्गठन का निर्णय लिया है. जिसके लिए डीसी इस संबंध में प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं. जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी को ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित से संबंधित प्रस्ताव की जांच करके 15 दिनों के भीतर मांगे हैं. ताकि पंचायत के पुनर्गठन को लेकर सरकार अगली कार्रवाई शुरू कर सके.
जून से अगस्त में 60 पंचायत का पुनर्गठन
हिमाचल में जून से अगस्त के बीच भी पंचायत का पुनर्गठन किया गया था. इस दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन जिला के विभिन्न विकास खंडों के तहत 60 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था. जिसमें बिलासपुर जिला में 4 पंचायतों, हमीरपुर में 14 पंचायतों, मंडी जिला में 4, कांगड़ा जिला में 20, शिमला जिला में 2 और सोलन जिला में 16 पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था. इसके अलावा प्रदेश में 13 पंचायतों के प्रस्ताव पेंडिंग हैं.
