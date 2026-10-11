मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, चंडीगढ़ में सभी बूथों पर विशेष शिविर आज
11 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चंडीगढ़ के सभी मतदान केंद्रों पर नये मतदाताओं के लिए पंजीकरण की सुविधा.
Published : October 11, 2026 at 7:04 AM IST
चंडीगढ़ः मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने से चूके लोगों के पास आवेदन करने का एक और मौका है. चंडीगढ़ में चल रहे विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का रविवार, 11 अक्टूबर को अंतिम दिन होगा. पहले चार दिनों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के करीब 3,100 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
मतदाता सूची से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधानः चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 7 से 11 अक्टूबर तक ये विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने जा रहे लोगों से अपील की गई है कि वे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर पंजीकरण के लिए आवेदन करें. शिविरों में मतदाता सूची से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है.
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी कर सकेंगे आवेदनः विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई थी. इसके बाद भी जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है.
मतदाता सूची को देख सकेंगे वोटरः मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदान केंद्रों पर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक सत्यापन के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं. नागरिकों से कहा गया है कि वे इन सूचियों को ध्यान से जांचें और किसी भी गलती की जानकारी संबंधित बीएलओ को दें.
शिविर के बाद भी खुला रहेगा पंजीकरणः प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है. रविवार को विशेष शिविर समाप्त होने के बाद भी पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. पंजीकरण या मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.
मतदाता हेल्पलाइन से मदद की सुविधाः इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी सहायता ली जा सकती है. प्रशासन की अपील है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जिनका नाम पहले से दर्ज है, वे भी सूची में अपनी जानकारी की जांच कर लें.