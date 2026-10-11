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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, चंडीगढ़ में सभी बूथों पर विशेष शिविर आज

नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन ( ANI )

चंडीगढ़ः मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने से चूके लोगों के पास आवेदन करने का एक और मौका है. चंडीगढ़ में चल रहे विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों का रविवार, 11 अक्टूबर को अंतिम दिन होगा. पहले चार दिनों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के करीब 3,100 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

मतदाता सूची से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधानः चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 7 से 11 अक्टूबर तक ये विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं और पहली बार वोट डालने जा रहे लोगों से अपील की गई है कि वे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर पंजीकरण के लिए आवेदन करें. शिविरों में मतदाता सूची से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है.

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी कर सकेंगे आवेदनः विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई थी. इसके बाद भी जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है.