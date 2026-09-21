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उत्तराखंड बोर्ड 10th-12th एग्जाम: छात्रों के आवेदन में संशोधन का अंतिम मौका, जानिए कब खुलेगा पोर्टल

उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2027 में छात्रों के पास आवेदन पत्र में सुधार का आखिरी मौका है.

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उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 6:46 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2027 में शामिल होने वाले संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन का अंतिम अवसर दिया है. परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार विद्यालयों द्वारा छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों की ओर से विद्यालय और छात्र विवरण में संशोधन का अनुरोध किया जा रहा था. इसे देखते हुए परिषद ने सीमित अवधि के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव की ओर से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के आवेदन पत्र विद्यालयों द्वारा अंतिम रूप से सबमिट किए जा चुके हैं. इसके बावजूद कुछ विद्यालयों की ओर से विद्यालय विवरण और छात्रों के विवरण में संशोधन के लिए अनुरोध किया जा रहा है. इसमें विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रकार, छात्र की परीक्षा का माध्यम, जाति और विषय समेत अन्य विवरण में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा.

फोटो और हस्ताक्षर में संशोधन नहीं किया होगा: परिषद ने स्पष्ट किया है कि संशोधन का कार्य पूरा करने के लिए 22 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से 26 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक पोर्टल खोला जाएगा. इस अवधि के दौरान संबंधित विद्यालय आवश्यक संशोधन कर सकेंगे. परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र के फोटो और हस्ताक्षर में संशोधन नहीं किया जा सकेगा.

विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल खुलने की निर्धारित अवधि में सभी विवरणों की जांच कर सही जानकारी दर्ज करें, क्योंकि इसी विवरण के आधार पर वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों का विवरण प्रदर्शित होगा. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने संबंधित विद्यालयों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए छात्रों और विद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक संशोधन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लें.

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