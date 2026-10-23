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शिक्षकों को साल 2006 से छठे वेतनमान देने के लिए सरकार के पास अंतिम अवसर, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

जबलपुर: मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के हजारों शिक्षकों के छठे वेतनमान और पुरानी सेवा अवधि के लाभ प्रदान करने के संबंध में पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने सरकार को आदेश का परिपालन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है. कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें.

जबलपुर निवासी राजेश कुमार पांडेय सहित अन्य 497 शिक्षकों की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि संविदा शिक्षक वर्ग में उनकी नियुक्ति साल 2006 से पहले हुई थी. पंचायत विभाग में प्रारंभिक नियुक्ति के बाद वर्ष 2006 में अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ और वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया. सरकार ने छठे वेतनमान का लाभ वर्ष 2016 से देने का निर्णय लिया था.

अध्यापक वर्ग में संविलियन से पहले की सेवा को भी उनके कार्यकाल में जोड़कर छठवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को साल 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए थे. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो 24 अगस्त 2026 को खारिज हो गई. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी. पिछली सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में आदेश का परिपालन करने के आदेश जारी किये थे.

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि सरकार के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है. जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता जितेन्द्र आर्य ने पैरवी की.

प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को मिल सकता है लाभ

शिक्षक संघ के अनुसार पहली नियुक्ति से सेवा की गणना होने पर प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को लाभ मिल सकता है. इससे वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और पेंशन पर असर पड़ेगा. शिक्षकों का दावा है कि कुछ मामलों में मासिक वेतन में 15 से 20 हजार रुपये तक का अंतर और लाखों रुपये का एरियर मिल सकता है. हालांकि वास्तविक लाभ संबंधित शिक्षक की नियुक्ति तिथि, सेवा अभिलेख और वेतन निर्धारण के आधार पर तय होगा. अब मामले में सरकार के अनुपालन पर नजर है.