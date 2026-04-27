DU Exam 2026: अब देर नहीं, B.El.Ed, B.Ed, M.Ed छात्रों के लिए फॉर्म भरने का आखिरी मौका, जानिए कब तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म
विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि B.El.Ed, B.Ed, M.Ed छात्रों के लिए फॉर्म भरने का यह आखिरी मौका है.
Published : April 27, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएलएड, बीएड, एमएड कोर्स के लिए मई-जून 2026 में वार्षिक परीक्षा होने वाली है. इसके लिए योग्य छात्रों को फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तारीख बिल्कुल करीब है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय के बाद कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा. इन पाठ्यक्रमों के पार्ट-I, II, III या IV के छात्रों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है.
विश्वविद्यालय के सर्कुलर के अनुसार, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 (गुरुवार) रात 11:55 बजे तक है. हालांकि यह तिथि लेट फीस के साथ है. जिन छात्रों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास यह आखिरी मौका है. कॉलेज और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वह 1 मई 2026 तक सभी भरे हुए फॉर्म का सत्यापन और कन्फर्मेशन पूरा कर लें.
छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए विश्वविद्यालय ने आधिकारिक पोर्टल लिंक: https://durslt.du.ac.in/DU_ExamForm_MJ2026/StudentPortal/IndexPage.aspx?utm_source=chatgpt.com जारी किया है. इस लिंक के जरिए छात्र अपनी जरूरी जानकारी भरकर परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं.
कॉलेज लॉगिन के लिए अलग लिंक: कॉलेज और विभागों के लिए भी अलग पोर्टल लिंक https://durslt.du.ac.in/DU_ExamForm_MJ2026/Login.aspx?utm_source=chatgpt.com दिया गया है, जहां से विभाग छात्रों के फॉर्म को कन्फर्म कर सकेंगे. कॉलेज प्रशासन को समय सीमा के अंदर सभी फॉर्म की जांच और पुष्टि करना अनिवार्य हैं.
फीस ऑनलाइन जमा करना जरूरी: छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के साथ-साथ निर्धारित फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी. यह फीस संबंधित कॉलेज या विभाग द्वारा दिए गए लिंक के माध्यम से ही जमा की जाएगी. बिना फीस जमा किए फॉर्म को पूरा नहीं माना जाएगा.
एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश: फॉर्म भरने के बाद छात्रों को उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखना होगा. परीक्षा का एडमिट कार्ड तभी जारी किया जाएगा, जब कॉलेज या विभाग द्वारा फॉर्म का सत्यापन कर दिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा फॉर्म से संबंधित तकनीकी या अन्य जानकारी कॉलेजों को अलग से उपलब्ध कराई गई है, जहां से छात्र जानकारी ले सकते हैं. कोई और मौका नहीं मिलेगा:सर्कुलर में साफ कहा गया है कि यदि किसी छात्र को फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो वह तुरंत अपने कॉलेज या विभाग से संपर्क करे. सबसे अहम बात यह है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में फॉर्म भरने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए सभी छात्रों को समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
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