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चरखी दादरी में आप पर बरसे बड़ौली, बोले 'देशहित में गंभीर नहीं पार्टी, इसलिए छोड़ रहे सांसद'

चरखी दादरी: हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी देशहित के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते उसके सांसद लगातार साथ छोड़ रहे हैं. उन्होंने पंजाब के आप सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की नीति और दूरदर्शी विजन से प्रभावित होकर नेता भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं."

भाजपा की नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है देश का विश्वास: मोहन लाल बड़ौली ने चरखी दादरी में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष की सीख देता है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भाजपा आने वाले समय में असम और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है, जबकि पंजाब में भी जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है. भाजपा की नीतियों पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर विभिन्न राज्यों की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है.