चरखी दादरी में आप पर बरसे बड़ौली, बोले 'देशहित में गंभीर नहीं पार्टी, इसलिए छोड़ रहे सांसद'
मोहन लाल बड़ौली ने दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आप सांसद बीजेपी का दामन थाम रहे हैं.
Published : April 27, 2026 at 4:24 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी देशहित के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते उसके सांसद लगातार साथ छोड़ रहे हैं. उन्होंने पंजाब के आप सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की नीति और दूरदर्शी विजन से प्रभावित होकर नेता भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं."
भाजपा की नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है देश का विश्वास: मोहन लाल बड़ौली ने चरखी दादरी में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष की सीख देता है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि भाजपा आने वाले समय में असम और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है, जबकि पंजाब में भी जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है. भाजपा की नीतियों पर देश का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर विभिन्न राज्यों की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है.
दुष्यंत चौटाला के मामले को दिया जा रहा है अनावश्यक तूल: वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ौली ने कहा कि "इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है." उन्होंने सभी दलों से अपील की कि इस तरह के मामलों को बेवजह तूल न दिया जाए. कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ौली ने कहा कि विदेशों में बैठकर अपराध करने वाले तत्वों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. नई तकनीकों के माध्यम से ऐसे अपराधियों की निगरानी की जा रही है. हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा.