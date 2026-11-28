सपा-कांग्रेस पर बरसते हुए गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले- तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने और बुंदेलखंड की सभी सीटें जीतने का दावा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:39 PM IST
महोबा : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महोबा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. चरखारी पहुंच कर उन्होंने महिला आरक्षण, बुंदेलखंड के विकास और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए यूपी में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने और बुंदेलखंड की सभी सीटें जीतने का दावा किया.
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से चरखारी पहुंचे. उन्होंने डाक बंगले में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद ड्योढ़ी महल पहुंचकर चरखारी के पूर्व विधायक स्वर्गीय गिरजा चरण राजपूत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पूर्व विधायक के चाचा के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहले नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए आज यहां आए हैं. डिप्टी सीएम लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब महिला आरक्षण 33 प्रतिशत लागू होने की संभावना बढ़ गई है.
देश में सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रदेश में विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी. बुंदेलखंड का विकास तो हो ही रहा है और तीव्र गति से विकास होगा. 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और बुंदेलखंड की सभी सीटें जीतते हुए हम लोग 2017 जैसी विजय प्राप्त करेंगे.
समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. सपा पर हमला करते हुए कहा कि सौ-सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली. अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया कहें कि एक भी गुंडे, अपराधी, माफिया और भर्ती माफिया नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो लोग पूछेंगे 2012 से 2017 तक आपकी बुद्धि कहाँ थी. उस समय क्यों नहीं किया. सपा की असलियत को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है.
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेरते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी और बेईमानी का माहौल था, जबकि भाजपा सरकार में दंगों पर लगाम लगी है और प्रदेश में शांति स्थापित हुई है.
2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हैं, वह केवल सैफई के प्रधान बन सकते हैं. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक उनका कोई चांस नहीं है.