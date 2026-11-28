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सपा-कांग्रेस पर बरसते हुए गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले- तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार

सपा-कांग्रेस पर बरसते हुए गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. ( ETV Bharat )

महोबा : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महोबा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. चरखारी पहुंच कर उन्होंने महिला आरक्षण, बुंदेलखंड के विकास और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए यूपी में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने और बुंदेलखंड की सभी सीटें जीतने का दावा किया.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से चरखारी पहुंचे. उन्होंने डाक बंगले में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद ड्योढ़ी महल पहुंचकर चरखारी के पूर्व विधायक स्वर्गीय गिरजा चरण राजपूत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पूर्व विधायक के चाचा के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहले नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए आज यहां आए हैं. डिप्टी सीएम लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब महिला आरक्षण 33 प्रतिशत लागू होने की संभावना बढ़ गई है. सपा-कांग्रेस पर बरसते हुए गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. (ETV Bharat) देश में सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रदेश में विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी. बुंदेलखंड का विकास तो हो ही रहा है और तीव्र गति से विकास होगा. 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और बुंदेलखंड की सभी सीटें जीतते हुए हम लोग 2017 जैसी विजय प्राप्त करेंगे.