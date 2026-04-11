काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा द्वार पर फिर शुरू हुआ लेजर शो; 10 मिनट में दिखेगी संस्कृति
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित होने से लेजर शो बंद हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 10:43 AM IST
वाराणसी: बाबा विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर एक बार फिर से लेजर शो का आनंद श्रद्धालु ले सकेंगे. मंदिर के सामने गंगा घाट पर फिर से लेजर शो की शुरुआत हो गई है. पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लेजर शो का आनंद उठाया.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि बाढ़ प्रभावित होने से लेजर शो बंद हो गया था, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मुंबई से विशेषज्ञ टेक्नीशियन के दल को बुलाकर इन मशीनों को ठीक करा दिया गया है. एक बार फिर से अब यह शुरू हो गया है.
वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के गंगा घाट पर सायंकालीन गंगा आरती भी प्रारंभ की जा चुकी है, जो अल्पकाल में ही काशी के सबसे बड़े आकर्षणों में सम्मिलित हो चुकी है. लेजर शो से मंदिर गंगा घाट और भी वाइब्रेंट स्वरूप में श्रद्धालुओं के आकर्षण का लुभावना केंद्र बनेगा.
काशी का गौरवपूर्ण इतिहास: इस शो में ललिता घाट और काशी के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताया गया. काशी के बाबा विश्वनाथ दरबार के गंगा द्वार पर इस लेजर शो का आयोजन बीते वर्ष से किया जा रहा है. लेकिन पिछले साल गंगा के बाढ़ आने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था.
गंगा के पानी में लेजर मशीन के सभी पोल जलमग्न हो गए थे. इस वजह से इसका संचालन नहीं किया जा रहा था. मंदिर न्यास की तरफ से मुंबई से टेक्नीशियन को बुलाकर के इन मशीनों को ठीक कराया गया है. इसके बाद एक बार फिर से अब लेजर शो की शुरुआत की जा चुकी है.
10 मिनट का होगा शो: उन्होंने बताया कि लेजर शो प्रतिदिन गंगा आरती के बाद लगभग 10 मिनट की अवधि का होगा. इस प्रस्तुतीकरण में प्रकाश और ध्वनि के सुंदर संयोजन द्वारा काशी की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसका आनंद लेंगे.
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