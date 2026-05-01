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लेजर लैंड लेवलर से बदल रही खेती: कम पानी में ज्यादा पैदावार, किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो रही ये मशीन

Laser Land Leveler Benefits ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गया, ये गणित और तकनीक का खेल बन चुका है. बढ़ती लागत, घटता भूजल स्तर और मौसम की अनिश्चितता ने किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी. ऐसे दौर में अगर कोई तकनीक कम पानी में ज्यादा पैदावार और कम खर्च का भरोसा दे, तो वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं. लेजर लैंड लेवलर ऐसी ही एक तकनीक है, जो खेत की सतह को पूरी तरह बराबर कर खेती को ज्यादा आसान, सटीक और मुनाफेदार बना रही है. किसानों के लिए गेमचेंजर बना लेजर लैंड लेवलर: आज भी कई किसानों के खेत पूरी तरह समतल नहीं होते, जिसके कारण सिंचाई का पानी एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम पहुंचता है. इससे फसल की ग्रोथ असमान रहती है और उत्पादन प्रभावित होता है. सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने बताया कि "लेजर लैंड लेवलर इस समस्या का सीधा समाधान है. ये मशीन खेत को एक समान समतल कर देती है, जिससे पानी पूरे खेत में बराबर फैलता है. नतीजा यह होता है कि सिंचाई में कम समय लगता है और डीजल या बिजली का खर्च भी घटता है. इस तकनीक से किसान 25 से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत कर सकता है, जो आज के समय में बेहद अहम है." लेजर लैंड लेवलर से बदल रही खेती: कम पानी में ज्यादा पैदावार (ETV Bharat) समान पोषण से बढ़ती है पैदावार, 10% तक फायदा: जब खेत समतल होता है, तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खाद और पोषक तत्व भी हर हिस्से में बराबर पहुंचते हैं. इसका सीधा असर फसल की गुणवत्ता पर पड़ता है. हर पौधे को समान नमी और पोषण मिलने से उसकी ग्रोथ एक जैसी होती है, जिससे कुल पैदावार में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है. इसके अलावा बीज भी एक समान गहराई पर गिरते हैं, जिससे उनका अंकुरण बेहतर होता है. वहीं ऊबड़-खाबड़ खेत में जहां पानी भर जाता है, वहां फसल के खराब होने या पीली पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. लेजर लेवलिंग इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देती है.