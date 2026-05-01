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लेजर लैंड लेवलर से बदल रही खेती: कम पानी में ज्यादा पैदावार, किसानों के लिए गेमचेंजर साबित हो रही ये मशीन

खेती की बढ़ती लागत और पानी की कमी के बीच लेजर लैंड लेवलर किसानों के लिए गेम चेंजर बना. जानें कैसे करता है ये काम.

Laser Land Leveler Benefits
Laser Land Leveler Benefits (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 1, 2026 at 8:30 PM IST

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कुरुक्षेत्र: खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गया, ये गणित और तकनीक का खेल बन चुका है. बढ़ती लागत, घटता भूजल स्तर और मौसम की अनिश्चितता ने किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी. ऐसे दौर में अगर कोई तकनीक कम पानी में ज्यादा पैदावार और कम खर्च का भरोसा दे, तो वो किसी गेम चेंजर से कम नहीं. लेजर लैंड लेवलर ऐसी ही एक तकनीक है, जो खेत की सतह को पूरी तरह बराबर कर खेती को ज्यादा आसान, सटीक और मुनाफेदार बना रही है.

किसानों के लिए गेमचेंजर बना लेजर लैंड लेवलर: आज भी कई किसानों के खेत पूरी तरह समतल नहीं होते, जिसके कारण सिंचाई का पानी एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम पहुंचता है. इससे फसल की ग्रोथ असमान रहती है और उत्पादन प्रभावित होता है. सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने बताया कि "लेजर लैंड लेवलर इस समस्या का सीधा समाधान है. ये मशीन खेत को एक समान समतल कर देती है, जिससे पानी पूरे खेत में बराबर फैलता है. नतीजा यह होता है कि सिंचाई में कम समय लगता है और डीजल या बिजली का खर्च भी घटता है. इस तकनीक से किसान 25 से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत कर सकता है, जो आज के समय में बेहद अहम है."

लेजर लैंड लेवलर से बदल रही खेती: कम पानी में ज्यादा पैदावार (ETV Bharat)

समान पोषण से बढ़ती है पैदावार, 10% तक फायदा: जब खेत समतल होता है, तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि खाद और पोषक तत्व भी हर हिस्से में बराबर पहुंचते हैं. इसका सीधा असर फसल की गुणवत्ता पर पड़ता है. हर पौधे को समान नमी और पोषण मिलने से उसकी ग्रोथ एक जैसी होती है, जिससे कुल पैदावार में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है. इसके अलावा बीज भी एक समान गहराई पर गिरते हैं, जिससे उनका अंकुरण बेहतर होता है. वहीं ऊबड़-खाबड़ खेत में जहां पानी भर जाता है, वहां फसल के खराब होने या पीली पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. लेजर लेवलिंग इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर देती है.

Laser Land Leveler Benefits
लेजर ट्रांसमीटर (ETV Bharat)

कैसे काम करती है ये तकनीक? लेजर लैंड लेवलर एक आधुनिक मशीन है, जिसमें तीन मुख्य हिस्से होते हैं. पहला है लेजर ट्रांसमीटर, जिसे खेत के ऊंचे स्थान पर ट्राइपॉड पर लगाया जाता है और ये 360 डिग्री में लेजर बीम छोड़ता है. दूसरा हिस्सा है लेजर रिसीवर, जो ट्रैक्टर के पीछे लगे उपकरण पर लगा होता है और ट्रांसमीटर की किरणों को पकड़ता है. तीसरा हिस्सा कंट्रोल बॉक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जो रिसीवर से मिले सिग्नल के आधार पर काम करता है. जैसे ही ट्रैक्टर चलता है, ये सिस्टम खुद ही तय करता है कि कहां से मिट्टी हटानी है और कहां भरनी है, जिससे पूरा खेत अपने आप बराबर हो जाता है.

Laser Land Leveler Benefits
उबड़-खाबड़ खेत को समतल करता है लेजर लैंड लेवलर (ETV Bharat)

हर तीसरे साल करें लेजर लेवलिंग: राजेश वर्मा के अनुसार "किसानों को हर तीसरे साल अपने खेत की लेजर लेवलिंग जरूर करवानी चाहिए. इससे खेत की संरचना बनी रहती है और हर सीजन में बेहतर उत्पादन मिलता है. खासकर हरियाणा जैसे राज्यों में जहां भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, वहां यह तकनीक बेहद जरूरी हो जाती है. कम पानी में ज्यादा फसल लेना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और लेजर लेवलर इसमें अहम भूमिका निभा रहा है."

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हर तीसरे साल खेत की लेजर लेवलिंग जरूरी (ETV Bharat)

सरकार दे रही 40-50% सब्सिडी: किसानों को इस आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है. कृषि विभाग द्वारा लेजर लैंड लेवलर पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. यानी किसान कम कीमत में इस मशीन को खरीदकर लाखों का फायदा उठा सकते हैं. यह न सिर्फ पानी और बिजली बचाने में मदद करता है, बल्कि किसान की आमदनी बढ़ाने में भी बड़ा रोल निभाता है. सही जानकारी और सही तकनीक अपनाकर किसान अपनी खेती को ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं.

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