पागल नाले में आया सैलाब, 15 पंचायतों का संपर्क कटा
भारी बारिश के कारण पागल नाला एक बार फिर से उफान पर है. सड़क पर मलबा आने के कारण 15 पंचायतों का संपर्क कटा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 1:50 PM IST
कुल्लू: मानसून आने के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है. कुल्लू जिले में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण नदी-नाले ऊफान पर हैं. पमंडल बंजार की सैंज घाटी में लारजी सैंज सड़क मार्ग पर पागल नाले का मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है. सड़क मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है.
पागल नाले का मलबा आने से 15 पंचायतों का कटा संपर्क
कुल्लू के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह से भारी बारिश का दौर जारी है. वहीं, उपमंडल बंजार की सैंज घाटी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी बंद हो गया है. लारजी से सैंज सड़क मार्ग के बीच तीन नालों में मलबा आया है. सबसे अधिक मलबा पागल नाले में आया है. इससे सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी लाइन लग गई है और नाले में मलबे का आना लगातार जारी है.
लगातार आ रहे मलबे से बढ़ी पेरशानी
तलाडा के नजदीक पागल नाले में सुबह अचानक भारी मलबा आने से लारजी और टकोली सब्जी मंडी जाने वाले वाहन भी फस गए हैं. इन दिनों घाटी में कृषि सीजन चल हुआ है और लोग अपने कृषि उत्पादन लेकर टकोली सब्जी मंडी की ओर निकले थे. लेकिन, पागल नाला आने के चलते यहां सभी लोग फंस गए हैं. हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन को सूचित कर दिया गया है. लेकिन, अभी तक सड़क को खोलने का कार्य शुरू नहीं किया गया है. क्योंकि पागल नाले से लगातार मलबा आने के चलते यहां सड़क बहाली के कार्य में भी दिक्कतें आ रही है.
मौसम साफ होते ही सड़क बहाली में जुटेगी मशीनरी
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि, "पागल नाला में मलबा आने की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से मशीनरी मौके की ओर भेज दी गई है. जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होता है तो उसके बाद सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. नदी-नाले उफान पर हैं ऐसे में लोग बरसात के मौसम में नदी-नालों के किनारे जाने से बचें."
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