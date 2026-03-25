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धमतरी में डीजल जमाखोरी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप संचालक के ठिकाने से 3100 लीटर डीजल जब्त

धमतरी जिले में पहली बार डीजल की जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है.

DIESEL HOARDING IN DHAMTARI
डीजल की जमाखोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 1:13 PM IST

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धमतरी: डीजल की जमाखोरी कर अवैध भंडारण का खुलासा हुआ है. पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ही बड़े पैमाने पर डीजल जमा कर रखे जाने की जानकारी सामने आने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. इस कार्रवाई से जिले भर के जमाखोरों में हड़कंप मच गया है.

अवैध डीजल भंडारण पर कार्रवाई

मंगलवार शाम थाना प्रभारी कुरुद को शिकायत के माध्यम से अवैध डीजल भंडारण की सूचना मिली. सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए कुरुद-धमतरी रोड स्थित सर्वेश्वर ऑटो फ्यूल्स कुरुद पेट्रोल पंप में औचक निरीक्षण किया गया.

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धमतरी में डीजल जमाखोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पेट्रोल पंप के स्टोर रूम में डीजल का अवैध भंडारण

जांच के दौरान पेट्रोल पंप के पीछे बने स्टोर रूम में भारी मात्रा में डीजल का अवैध भंडारण मिला. टीम को मौके पर 4 ड्रम पूरी तरह भरे हुए, 2 ड्रम आधे भरे, 32 खाली ड्रम और 2 मिनी टैंकर वाहनों में लगभग 2100 लीटर डीजल मिला. सभी ड्रमों और टैंकरों में मौजूद डीजल को मिलाकर कुल लगभग 3100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से संग्रहण मिला.

अवैध डीजल जब्त

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पेट्रोलियम उत्पादों का यह भंडारण नियमानुसार अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के बिना किया गया था. संयुक्त टीम ने मौके पर ही डीजल और संबंधित सामग्री को प्रारंभिक रूप से जब्त करते हुए पंचनामा कार्रवाई की और विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार किया.

DIESEL HOARDING IN DHAMTARI
डीजल जमाखोरी पर बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

संयुक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरुद ने आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच के बाद संबंधित संचालक के खिलाफ आवश्यक धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई को जिले में पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की अवैध जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन ने आम नागरिकों से भी ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की है.

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