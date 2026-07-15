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दुधवा टाइगर रिजर्व के चार हाथियों के बड़े-बड़े दांतों पर चली आरी

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व में राजकीय कार्यों में लगे चार नर हाथियों के बड़े हो चुके दांत विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित तरीके से काटे गए. वन विभाग ने यह कदम हाथियों के स्वास्थ्य, महावतों और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटन, गैंडा मॉनिटरिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन और मानसून पेट्रोलिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए उठाया है. बता दें, राजकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 4 नर हाथियों नकुल, गजराज, भास्कर और विनायक के दांत ज्यादा बड़े हो चुके थे.

दुधवा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में कुल 25 राजकीय हाथी हैं. इन हाथियों का उपयोग जंगल सफारी के दौरान पर्यटन, गैंडा मॉनिटरिंग, वन्यजीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन और मानसून के दौरान कठिन जंगल क्षेत्रों में आवश्यक पेट्रोलिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है. ऐसे में इन हाथियों का पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय रहना वन विभाग की प्राथमिकता है.

वन विभाग का कहना है कि राजकीय हाथी दुधवा टाइगर रिजर्व की कार्यप्रणाली की रीढ़ माने जाते हैं. जंगल के दुर्गम इलाकों में गश्त, वन्यजीव संरक्षण, रेस्क्यू अभियान और पर्यटन संचालन में उनकी भूमिका बेहद अहम है. ऐसे में समय-समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल कराना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.