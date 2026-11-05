उत्तराखंड में जल्द होंगे बड़े पैमाने पर तबादले, चुनाव आयोग के निर्देश पर CS ने लिखा पत्र
उत्तराखंड विधानसभा 2027 को देखते हुए प्रदेश में जल्द ही बड़े स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले करने का आदेश दिए गए है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 4:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2027 को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से शासन ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण व तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को उनके गृह जनपद या उस जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा, जहां उन्होंने पिछले चार वर्षों में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.
इसके साथ ही जिन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित हैं या अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है, उन्हें किसी भी चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा. दरअसल, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले देखने को मिलेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद शासन ने इस संबंध में प्रक्रिया तेज कर दी है.
निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए स्पष्ट निर्देश: निर्वाचन आयोग की तबादला नीति के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि चुनाव कार्यों से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं रखा जाएगा. इसके अलावा जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक ही जिले में तीन साल या उससे अधिक का समय पूरा कर लिया है, उनका ट्रांसफर किया जाना जरूरी होगा. हालांकि ये बात भी सही है कि तबादले का यह नियम सभी विभागों पर एक समान रूप से लागू नहीं होगा.
जानिए किन अधिकारियों पर लागू होगे ये नियम: यह नीति केवल उन्हीं अधिकारियों पर लागू होगी जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं. इसमें जिला प्रशासन में तैनात अधिकारी डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस विभाग के अधिकारी जैसे एसएसपी, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर, परिवहन विभाग आरटीओ, एआरटीओ, नगर निगम व विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी और आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक या उससे बड़े स्तर के अधिकारी शामिल हैं.
25 नवंबर 2026 तक तबादलों के अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी: दूसरी तरफ चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग और राज्य मुख्यालयों में तैनात ऐसे कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है, जिनका चुनाव से सीधा संबंध नहीं है. आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले या विभागीय जांच लंबित है, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा. राज्य सरकार को 25 नवंबर 2026 तक इन तबादलों की अनुपालन रिपोर्ट आयोग को सौंपनी है, जिसके चलते प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.
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