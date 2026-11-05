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उत्तराखंड में जल्द होंगे बड़े पैमाने पर तबादले, चुनाव आयोग के निर्देश पर CS ने लिखा पत्र

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2027 को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से शासन ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण व तैनाती को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक चुनाव कार्यों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को उनके गृह जनपद या उस जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा, जहां उन्होंने पिछले चार वर्षों में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है.

इसके साथ ही जिन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित हैं या अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है, उन्हें किसी भी चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा. दरअसल, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इसी क्रम में प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले देखने को मिलेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद शासन ने इस संबंध में प्रक्रिया तेज कर दी है.