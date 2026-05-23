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रांची में बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का तबादला, कई थानों और ओपी के बदले गए प्रभारी

रांची: राजधानी पुलिस में तबादलों का दौर जारी है. एसएसपी के निर्देश पर 15 सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का अलग-अलग थानों, ओपी और टीओपी में प्रभारी के तौर पर ट्रांसफर किया गया है. इसे लेकर एसएसपी कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

15 थाना और ओपी प्रभारियों का हुआ तबादला

रांची में कानून व्यवस्था को मजबूत और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों का लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है. हाल ही में खलारी, बुंडू, जगन्नाथपुर समेत कुल सात थाना प्रभारी बदले गए. वहीं, शुक्रवार को एक बार फिर बड़े पैमाने पर थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है. रांची एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सभी अफसरों को तुरंत अपने पद पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है.

किस थाना प्रभारी को कहां भेजा गया