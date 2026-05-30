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उधम सिंह नगर में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले, कई उप निरीक्षक को किया इधर उधर, देखिये लिस्ट

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जारी आदेश के तहत 13 उपनिरीक्षकों के तबादले करते हुए उन्हें नई तैनाती दी गई है. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. इस फेरबदल के बाद जिले की कई कोतवालियों, चौकियों और पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं.

उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार जिले में तैनात 13 उपनिरीक्षकों को प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत नई तैनाती प्रदान की गई है. जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नए नियुक्ति स्थल पर रवाना होकर कार्यभार ग्रहण करेंगे. साथ ङी अनुपालन की सूचना पुलिस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे.

स्थानांतरण सूची के अनुसार