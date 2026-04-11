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यूपी में बड़े पैमाने पर जजों के ट्रांसफर, हाईकोर्ट के आदेश पर 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, अधिसूचना जारी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं. हाईकोर्ट ने यूपी के 1086 जजों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है. यह ट्रांसफर जिला अदालतों में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 408 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, 277 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 401 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है.

यह सभी ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आदेश पर किए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योराण की तरफ से न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आदेशानुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में तैनात अधिकारी 15 अप्रैल की दोपहर तक अपनी मौजूदा पोस्ट का चार्ज सौंप देंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच से ईमेल के ज़रिए अपनी नई पोस्टिंग का चार्ज ले लेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ट्रांसफर जजों की लिस्ट अपलोड कर दी गई है. इन सभी न्यायिक अधिकारियों को अपनी नई तैनाती पर ज्वाइन करना है. ट्रांसफर लिस्ट में प्रदेश के हर जिले के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. ट्रांसफर की गई लिस्ट में मुख्य रूप से रजिस्ट्रार के नाम भी शामिल है, जिसमें भागीरथ वर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज/स्पेशल जज, सीतापुर को रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (स्टेशनरी), इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच, बनाया गया है.

वरुण मोहित निगम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलंदशहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अब नए रजिस्ट्रार (न्यायिक) (लिस्टिंग) होंगे. ज्ञान प्रकाश तिवारी-II, स्पेशल जज/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, बलिया को रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (क्रिमिनल), इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रधान पीठ बनाया गया है. देवेंद्र नाथ गोस्वामी, स्पेशल जज/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, संत कबीर नगर को इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच में जॉइंट रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (नजारत) बनाया गया है.