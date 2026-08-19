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निकाय-पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, एएसपी रैंक के 57 और उपाधीक्षक रैंक के 24 अधिकारी बदले

जयपुर/चित्तौड़गढ़: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है. एएसपी रैंक के 57 और उपाधीक्षक रैंक के 24 आरपीएस अधिकारियों की बदली की गई है. गृह (ग्रुप -1) विभाग के वरिष्ठ उपसचिव रत्नेश कुमार शर्मा ने एएसपी रैंक के 57 आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है. इसमें राजेंद्र सिंह का एएसपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, भोपाल सिंह लखावत का एएसपी, सीआईडी एसएसबी, जोन जोधपुर, रामेश्वर लाल मेघवाल का एएसपी, जोधपुर ग्रामीण, अनूप सिंह का एएसपी, संगठित अपराध, जयपुर कमिश्नरेट, नीलम चौधरी का एएसपी, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) के पद पर तबादला हुआ है.

इन अधिकारियों का भी किया तबादला: रघुवीर प्रसाद शर्मा को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, श्रीगंगानगर, सतपाल सिंह को एएसपी, सीआईडी सीबी, रेंज सेल बीकानेर, पवन कुमार को एएसपी, सुजानगढ़ (चूरू), रणवीर सिंह को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, भरतपुर, लाखन सिंह मीणा को एएसपी, शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण), कैलाशचंद मीणा को एएसपी, बर्गलरी एंड थेफ्ट, पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर, सुरेंद्र सिंह जाट को एएसपी, एसआईटी, एसओजी, जयपुर, देवेंद्र सिंह को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, जयपुर (उत्तर), अब्दुल रहमान को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, उदयपुर लगाया है.

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नूर मोहम्मद को एसओजी रतनगढ़ लगाया: नूर मोहम्मद को एएसपी, एसओजी, रतनगढ़ (चूरू) कैंप बीकानेर, विजय सिंह मीणा को एएसपी, एसओजी, पनियाला (जयपुर) कैंप अलवर, राकेश राजौरा को एएसपी, सवाई माधोपुर, राकेश पाल सिंह को एएसपी, लीव रिजर्व, सीआईडी सीबी, जयपुर, हरिशंकर शर्मा को डिप्टी कमांडेंट, एसडीआरएफ, जयपुर, सोहेल राजा को एएसपी, इन्वेस्टिगेशन, जयपुर कमिश्नरेट, सत्येंद्र पाल सिंह को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, अजमेर, कमल कुमार को एएसपी, हिंडौन सिटी (करौली), राकेश कुमार बैरवा को एएसपी, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), अशोक कुमार बुटोलिया को एएसपी, सीआईडी सीबी एसआर अनुभाग, जयपुर, सुगनचंद को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, चित्तौड़गढ़ और सपात खान को डिप्टी कमांडेंट, 14वीं बटालियन, आरएसी, पहाड़ी (डीग) लगाया है.

रानू शर्मा की जेडीए में पोस्टिंग: इसी प्रकार, रानू शर्मा को एएसपी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, सुनीता मीणा को एएसपी, यातायात, जयपुर (दक्षिण), विमल कुमार को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, नागौर, प्रवेंद्र सिंह महला को एएसपी, कुचामन (डीडवाना कुचामन), हरिराम कुमावत को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, भरतपुर, रामगोपाल बसवाल को एएसपी, बयाना (भरतपुर), महेशचंद मीणा को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, अलवर, रामकुमार कसवां को एएसपी, करौली, योगेंद्र फौजदार को एएसपी, लीगल सेल, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, तरुणकांत सोमानी को एएसपी, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा, नरेंद्र सिंह मीणा को एएसपी, कारागार विभाग, सुनील कुमार को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, करौली लगाया है.

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चेनसिंह होंगे कमिश्नरेट में एएसपी अपराध व सतर्कता: वहीं दीपचंद को एएसपी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, बीकानेर, किरण को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, सीकर, मुकेश चावड़ा को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, नागौर, चेनसिंह महेचा को एएसपी, अपराध एवं सतर्कता, जयपुर कमिश्नरेट, किशोर सिंह को एएसपी, बाली (पाली), नरेंद्र कुमार को एएसपी, सिरोही, संजना सैनी को एएसपी, एसओजी, नई दिल्ली, राजेश चौधरी को एएसपी, एंटी चिटिंग सेल, एसओजी, जयपुर, घनश्याम वर्मा को एएसपी, एसआईटी, एसओजी, जयपुर, कालूराम मीणा को एएसपी, स्पेशल टास्क फोर्स, एसओजी, जयपुर, देशराज यादव को एएसपी, पीटीएस, अलवर, दिनेश कुमार अग्रवाल को एएसपी, केंद्रीय भंडार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, भंवर लाल को डिप्टी कमांडेंट, दसवीं बटालियन, आरएसी, बीकानेर, सुरेश सांखला को एएसपी, जैसलमेर, दीप्ति जोशी को एएसपी, लीव रिजर्व पुनर्गठन, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, सीमा हिंगोनिया को एएसपी, राजस्थान महिला आयोग, नरेश कुमार शर्मा को एएसपी, त्वरित अनुसंधान सेल, टोंक, सांवरमल नागौरा को एएसपी, जीआरपी, अजमेर और सत्यप्रकाश मीणा को एएसपी, सीआईडी सीबी एचसीएमयू, बीकानेर लगाया है.