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राज्य में होगी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हरकत में कई विभाग

रांचीः राज्य में आनेवाले समय में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3, 51,968 नियमित पद स्वीकृत हैं इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं शेष पद खाली पड़े हैं.

इन खाली पदों में सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में पद खाली हैं. ऐसे में सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी को पूर्व से विज्ञापित पदों की परीक्षा जल्द लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. इसके अलावा विभिन्न विभागों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर अधियाचना भेजी जाएगी. जिन पदों पर नियुक्ति आने वाले समय में की जाएगी उसमें सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक से लेकर मेडिकल स्टाफ, पुल-पुलिया निर्माण के लिए अभियंता से लेकर कर्मचारी शामिल हैं. यदि सबकुछ ठीक रहा तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करीब 25 हजार नई नियुक्तियां की जाएंगी.

जानकारी देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियुक्ति प्रक्रिया हुई तेज-वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार जिस सरकार ने मानव संसाधन की कमी को भरने पर फोकस किया है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, जो सरकारी विभागों की रिक्तियां को भरने की दिशा में तीव्रता से काम कर रही है. वर्तमान कार्यकाल में करीब 40,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों के तुलना में जो भी रिक्तियां हैं उसे तीव्रता से भरी जाए चाहे.