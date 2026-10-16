फर्रुखाबाद में सीएमओ कार्यालय पर आशा बहुओं का प्रदर्शन, उठाई ये मांगें
आशाओं का कहना है कि उनके काम का बकाया भुगतान भी अभी नहीं हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 11:55 AM IST
फर्रुखाबाद: जिले में आशा संगिनी मांगों को लेकर अभी तक ब्लाकों पर धरना दे रही थी. इस दौरान गुरुवार को बड़ी तादात में आशाएं सीएमओ कार्यालय पर एकत्र हुई. इसके बाद वहां धरने पर बैठ गई और नारेबाजी भी की. बताया कि यह धरना अनिश्चितकालीन है. आशाओं का कहना है कि उनके काम का बकाया भुगतान भी अभी नहीं हुआ है. स्वास्थ्य विभाग में कई काम करते हुए आए, लेकिन अब-तक भुगतान नहीं किया गया है. उन्होंने 21 हजार मानदेय, संगिनी को 26000 रुपए मानदेय, राज्य कर्मचारी का दर्जा, परिवार को कैशलेस की सुविधा, संगिनी को भ्रमण के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, मोबाइल और बीमा की भी मांग रखी.
सरकारी कर्मचारी का दर्जा, फिक्स वेतन किया जाए: आशा यूनियन की जिलाध्यक्ष मिथिलेश सोलंकी ने बताया कि हमारी प्रथम मांग है कि मानदेय को बढ़ाया जाए. जनपद के स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हैं. आशा रेखा अर्चना ने कहा कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा, फिक्स वेतन किया जाए.
उन्होंने कहा कि साल 2006 में हम लोग लगे थे तब से हमको इस समय के हिसाब से भुगतान हो रहा है. पोलियो का भी 75 रुपए दिया जाता है. मजदूरी के हिसाब से ही जोड़ने तो करीब 15 हजार से अधिक बनता है हमको फिक्स दिया जाए.
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