नूंह बागवानी विभाग की पहल लाई रंग, मेवात में बड़े पैमाने पर आलू की खेती शुरू, कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा

किसानों की रुचि से शुरू हुई पहल: जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि, "4 अप्रैल 2025 को नूंह में कार्यभार संभालने के बाद कुछ प्रगतिशील किसानों ने उनसे आलू की खेती को लेकर संपर्क किया था. किसानों की रुचि को देखते हुए उन्हें आलू की आधुनिक खेती, नई तकनीक, ट्रांसपोर्ट सुविधा और पाले से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई. इस दौरान करीब 15 से अधिक किसान मौके पर मौजूद रहे."

फिरोजपुर झिरका बेल्ट में पहली बड़ी आलू क्रॉप: डॉ. चौहान ने बताया कि, " हमने घटवासन, सिरसवास, तिगांव और बूचाका गांवों का दौरा कर आलू की फसल का निरीक्षण किया. इन गांवों में लगभग 15 से 20 एकड़ भूमि पर किसानों ने आलू की खेती की है. फसल की ग्रोथ और पैदावार को देखकर विभाग भी संतुष्ट है. यह फिरोजपुर झिरका बेल्ट में आलू की पहली बड़ी व्यावसायिक फसल मानी जा रही है."

नूंह: मेवात क्षेत्र में खेती के क्षेत्र में एक नई और ऐतिहासिक पहल देखने को मिल रही है. पहली बार यहां बड़े पैमाने पर आलू की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है. जिला बागवानी अधिकारी नूंह डॉ. अब्दुल रजाक चौहान ने बताया कि, "इस नई फसल से किसानों में उत्साह है और आने वाले समय में उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है."

कम लागत में ज्यादा मुनाफा: डॉ. चौहान के अनुसार आलू की खेती पर किसानों की लागत लगभग 30 हजार रुपये प्रति एकड़ आती है. यदि बाजार भाव अच्छा रहता है तो किसान डेढ़ से दो लाख रुपये प्रति एकड़ तक की आमदनी कर सकते हैं. भविष्य में चिप्स बनाने वाले आलू की खेती को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकती है.

भावांतर भरपाई योजना से सुरक्षा: इस दौरान किसानों को भावांतर भरपाई योजना के बारे में भी जागरूक किया गया. इस योजना के तहत यदि बाजार में आलू के दाम गिर जाते हैं तो सरकार द्वारा तय रेट के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जाता है. डॉ. चौहान ने बताया कि, "हाल ही में सरकार ने आलू और गोभी उत्पादक किसानों को करोड़ों रुपये की राशि इस योजना के तहत दी है."

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ: उन्होंने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि, "सब्जी फसलों के लिए मात्र 750 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम पर बीमा किया जाता है. यदि प्राकृतिक आपदा से फसल 100 प्रतिशत खराब हो जाती है तो तय अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है."

सब्सिडी और अनुदान की सुविधाएं: डॉ. चौहान ने बताया कि, "आलू और टमाटर की खेती पर सरकार द्वारा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जा रहा है. वहीं, पाले से बचाव के लिए पॉलीटनेल (टनल) लगाने पर 10 से 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक सब्सिडी उपलब्ध है. किसान सब्जियों पर 5 एकड़ और पॉलीटनेल पर 10 हजार वर्ग मीटर तक अनुदान ले सकते हैं."

पट्टानामा पर भी मिलेगा लाभ: उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे पट्टानामा के आधार पर भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए केवल जमीन मालिक और किसान के हस्ताक्षर तथा सरपंच या नंबरदार की तस्दीक जरूरी है। स्टांप पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है.

किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य: जिला बागवानी अधिकारी डॉ. अब्दुल रजाक चौहान ने आगे कहा कि, "मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का स्पष्ट उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है. बागवानी विभाग किसानों को हर संभव तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है. मेवात में आलू की खेती की यह पहल आने वाले समय में खेती की तस्वीर बदलने का काम करेगी."

