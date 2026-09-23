नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, पूर्वी सिंहभूम में चलाए गए सर्च अभियान में मिला हथियारों का जखीरा
जमशेदपुर में कोबरा STF और झारखंड जगुआर के संयुक्त तलाशी अभियान में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है.
Published : September 23, 2026 at 9:00 PM IST
जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला के दो थाना क्षेत्र में कोबरा एसटीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त सघन सर्च अभियान में हथियारों का जखीरा मिला है. इस मामले में जिले के एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए यह सघन सर्च अभियान जारी रहेगा.
एसएसपी के निर्देशानुसार एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांकी एवं कुड़लुंग पहाड़ तथा चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जोभी जंगल में पुलिस, कोबरा, एसटीएफ एवं झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्च अभियान चलाया गया. यह अभियान बिलकुल गोपनीय तरिके से चलाया गया जो बुधवार की सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक चला.
उक्त अभियान भाकपा माओवादी से संबंधित मंगल महतो एवं मालती मुर्मू की निशानदेही पर संचालित किया गया. अभियान के दौरान दुर्गम जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चिन्हित एवं संदिग्ध स्थलों की व्यवस्थित एवं गहन तलाशी ली गई. तलाशी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों से छिपाकर रखे गए हथियार एवं भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद करने में सफलता मिली.
सर्च अभियान में टीम द्वारा बरामद किया गया हथियार
1 INSAS राइफल
85 राउंड कारतूस
3 मैगजीन
वहीं चाकूलिया के जोभी जंगल (Jobhi Jungle) से बरामदगी
1 AKM राइफल
147 राउंड कारतूस
2 मैगजीन
कुल 2 राइफल,
232 राउंड कारतूस,
05 मैगजीन और 01 सीलिंग बरामद किया गया है.
'संयुक्त सर्च अभियान के दौरान बरामद हथियार एवं गोला-बारूद को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सघन निगरानी एवं सर्च अभियान निरंतर जारी रहेगा.'- डॉ एहतेशाम वकारिब, एसएसपी
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