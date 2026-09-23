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नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, पूर्वी सिंहभूम में चलाए गए सर्च अभियान में मिला हथियारों का जखीरा

नक्सल विरोधी अभियान में मिला हथियारों का जखीरा ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला के दो थाना क्षेत्र में कोबरा एसटीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त सघन सर्च अभियान में हथियारों का जखीरा मिला है. इस मामले में जिले के एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए यह सघन सर्च अभियान जारी रहेगा.

एसएसपी के निर्देशानुसार एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांकी एवं कुड़लुंग पहाड़ तथा चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जोभी जंगल में पुलिस, कोबरा, एसटीएफ एवं झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम द्वारा सघन सर्च अभियान चलाया गया. यह अभियान बिलकुल गोपनीय तरिके से चलाया गया जो बुधवार की सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक चला.

उक्त अभियान भाकपा माओवादी से संबंधित मंगल महतो एवं मालती मुर्मू की निशानदेही पर संचालित किया गया. अभियान के दौरान दुर्गम जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चिन्हित एवं संदिग्ध स्थलों की व्यवस्थित एवं गहन तलाशी ली गई. तलाशी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों से छिपाकर रखे गए हथियार एवं भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद करने में सफलता मिली.

सर्च अभियान में टीम द्वारा बरामद किया गया हथियार

1 INSAS राइफल

85 राउंड कारतूस

3 मैगजीन

वहीं चाकूलिया के जोभी जंगल (Jobhi Jungle) से बरामदगी

1 AKM राइफल

147 राउंड कारतूस

2 मैगजीन

कुल 2 राइफल,

232 राउंड कारतूस,