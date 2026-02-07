पारसनाथ की तराई में मिला हथियारों का जखीरा, नक्सलियों ने छिपाकर रखा था तबाही का सामान!
नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को सफलता मिली है.
Published : February 7, 2026 at 6:22 PM IST
गिरिडीहः नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है. सीआरपीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में टीम ने नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है. यह सफलता जिला के पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनीलदत्त त्रिपाठी को मिली सूचना पर मिली है.
सफलता की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार ने शनिवार की शाम को प्रेस वार्ता कर दी. एसपी ने बताया कि उन्हें और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट को यह सूचना मिली थी कि पारसनाथ की तराई वाले इलाके में नक्सलियों ने असलहा और बारूद छिपाकर रखा है.
इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) सुरजीत कुमार एवं सीआरपीएफ, 154 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी कुमार ओम प्रकाश सिंह, सहायक कमांडेट सीएच तोम्बा सिंह के नेतृत्व में नक्सलियों के विरूद्ध एक संयुक्त ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया. प्लान के तहत सीआरपीएफ एफ/154 बटालियन, समवाय एवं जिला पुलिस गिरिडीह के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया. सर्च ऑपरेशन के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र से सटे पारसनाथ पहाडी के भालकी पहाड़ी, कानेडीह के समीप बीडीडीएस टीम की सहायता से नक्सलियों द्वारा गढ्ढे में छुपा कर रखे गये भारी मात्रा में हथियार, गोला, बारूद एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों को बरामद किया गया.
बरामद सामान
एसपी ने बताया कि बरामद सामानों में 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11 पीस, प्वाइंट 22 राइफल 9 पीस, ग्रेनेड 6 पीस, एसएलआर ग्रेंड प्रोजेक्टर एक पीस, एएमएन बॉक्स 01 पीस, चार्ज क्लिप, 30 पीस, इलेक्ट्रिक कॉपर वायर दो बंडल शामिल है.
टीम में शामिल पदाधिकारी
इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) सुरजीत कुमार एवं सीआरपीएफ, 154 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी कुमार ओम प्रकाश सिंह, सहायक कमांडेट सीएच तोम्बा सिंह के अलावा जीडी ओम प्रकाश सिंह, मनोज सोरेन के साथ जिला पुलिस की टीम शामिल रही.
