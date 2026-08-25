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टोंक में नशे पर एक्शन, नशीले इंजेक्शन-टैबलेट जब्त, सात आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज.

Police in Tonk seized a large quantity of narcotic drugs and injections.
टोंक में पुलिस ने बड़ी संख्या में नशीली दवाइयां और इंजेक्शन किए जब्त. (Photo: Tonk Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 7:26 PM IST

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जयपुर: टोंक पुलिस ने मंगलवार को नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ट्रोमाडोल इंजेक्शन, टैबलेट, अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की एवं सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में चार मुकदमे दर्ज किए हैं. इनमें जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर की बिना राय अवैध रूप से नशे की गोलियां व इंजेक्शन बेच रहे थे.

जब्त माल की कीमत दो लाख रुपए : टोंक के पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि जिले में अवैध नशे की गतिविधियों की रोकथाम को लेकर जिले की समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. उन्होंने बताया, जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) टोंक कोतवाली, पुरानी टोंक, टोंक सदर व महिला शक्ति टीम ने शहर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में पांच जगह छापेमारी की. इसमें करीब 2 लाख रुपए की बाजार कीमत की 10.50 ग्राम स्मैक, ट्रोमाडोल के 150 इंजेक्शन, 144 टैबलेट, अल्प्राजोलम की 2040 टैबलेट , एविल के 22 इंजेक्शन व 800 सिरिंज जब्त की गई है. पुलिस के जब्त किए अवैध मादक पदार्थ व नशीला इंजेक्शन, ट्रोमाडोल, अल्प्राजोलम टैबलेट नींद के लिए उपयोग में ली जाती है.

पढ़ें:CBN की छापेमारी में 1.28 लाख नशीली टैबलेट, 7200 कैप्सूल और 1150 नशीले इंजेक्शन जब्त

बिना डॉक्टर की राय बेचना अवैध: सरकारी नियमों के अनुसार यह दवाइयां बिना डॉक्टर की राय से बेचा जाना अवैध है. इनको खुलेआम टोंक शहर में बेचा जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में चार अलग-अलग मामले दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. एसपी ने बताया कि मौसम देवी सांसी (35), अदीब (41), अख्तर (30), कलीम अहमद (32), किशन लाल कुम्हार (25), पुनीत बदलानी (23) और नरेश कुमार वर्मा (27) को गिरफ्तार किया.

पढ़ें:चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई: CBN ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 5.89 किलो मादक पदार्थ बरामद

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