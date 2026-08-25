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टोंक में नशे पर एक्शन, नशीले इंजेक्शन-टैबलेट जब्त, सात आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: टोंक पुलिस ने मंगलवार को नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ट्रोमाडोल इंजेक्शन, टैबलेट, अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की एवं सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में चार मुकदमे दर्ज किए हैं. इनमें जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर की बिना राय अवैध रूप से नशे की गोलियां व इंजेक्शन बेच रहे थे.

जब्त माल की कीमत दो लाख रुपए : टोंक के पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बताया कि जिले में अवैध नशे की गतिविधियों की रोकथाम को लेकर जिले की समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. उन्होंने बताया, जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) टोंक कोतवाली, पुरानी टोंक, टोंक सदर व महिला शक्ति टीम ने शहर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में पांच जगह छापेमारी की. इसमें करीब 2 लाख रुपए की बाजार कीमत की 10.50 ग्राम स्मैक, ट्रोमाडोल के 150 इंजेक्शन, 144 टैबलेट, अल्प्राजोलम की 2040 टैबलेट , एविल के 22 इंजेक्शन व 800 सिरिंज जब्त की गई है. पुलिस के जब्त किए अवैध मादक पदार्थ व नशीला इंजेक्शन, ट्रोमाडोल, अल्प्राजोलम टैबलेट नींद के लिए उपयोग में ली जाती है.

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