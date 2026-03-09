ETV Bharat / state

सोलन में जंगल में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयां, ड्रग विभाग और PCB जांच में जुटा

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जंगल में भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवांए फेंकी हुई मिली है. मामला सोलन जिले का है. जहां बसाल क्षेत्र के जंगलों में अज्ञात लोगों ने भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं फेंक कर चल गए. मौके से एक फर्म की बिल बुक भी प्राप्त हुई है. ड्रग विभाग ने मौके से मिली बिल बुक के आधार पर फर्म को नोटिस जारी किया है. साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मामले की जांच कर रहा. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

दवा निरीक्षक सोलन प्रीति शर्मा ने बताया, 'ड्रग विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. मौके से एक फर्म की बिल बुक प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जा रहा है. इतनी ज्यादा मात्रा में यह दवाइयां कहां से उस क्षेत्र में पहुंची है, उसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी जांच की जा रही है. फिलहाल ड्रग विभाग संबंधित फर्म को नोटिस कर जवाब मांग रही है.

जानकारी के अनुसार सोलन शहर के साथ लगते बसाल क्षेत्र के जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अधिक मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं ठिकाने लगाने का काम किया है. इस घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है. दवाइयां इतनी अधिक मात्रा में है कि यह सड़क से नीचे तक फैली हुई है. अब ये दवाएं कंपनी ने गिराई है या फिर किसी केमिस्ट ने फेंकी है, ये जांच का विषय है. ग्रामीणों ने ड्रग विभाग को भी सूचित किया है.