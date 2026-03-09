सोलन में जंगल में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयां, ड्रग विभाग और PCB जांच में जुटा
हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के पास जंगल में भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी मिली.
सोलन: हिमाचल प्रदेश के जंगल में भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवांए फेंकी हुई मिली है. मामला सोलन जिले का है. जहां बसाल क्षेत्र के जंगलों में अज्ञात लोगों ने भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं फेंक कर चल गए. मौके से एक फर्म की बिल बुक भी प्राप्त हुई है. ड्रग विभाग ने मौके से मिली बिल बुक के आधार पर फर्म को नोटिस जारी किया है. साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मामले की जांच कर रहा. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
दवा निरीक्षक सोलन प्रीति शर्मा ने बताया, 'ड्रग विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है. मौके से एक फर्म की बिल बुक प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जा रहा है. इतनी ज्यादा मात्रा में यह दवाइयां कहां से उस क्षेत्र में पहुंची है, उसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी जांच की जा रही है. फिलहाल ड्रग विभाग संबंधित फर्म को नोटिस कर जवाब मांग रही है.
जानकारी के अनुसार सोलन शहर के साथ लगते बसाल क्षेत्र के जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अधिक मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं ठिकाने लगाने का काम किया है. इस घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया है. दवाइयां इतनी अधिक मात्रा में है कि यह सड़क से नीचे तक फैली हुई है. अब ये दवाएं कंपनी ने गिराई है या फिर किसी केमिस्ट ने फेंकी है, ये जांच का विषय है. ग्रामीणों ने ड्रग विभाग को भी सूचित किया है.
वहीं, सहायक अभियंता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनिल राव ने बताया, 'मौके पर जाकर जांच की जाएगी. पता लगाया जाएगा कि किसने दवाईयां फेंकी है'.
बसाल गांव के ग्रामीणों ने बताया, 'सड़क किनारे किसी व्यक्ति ने भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी है. इससे पहले भी एक बार इस तरह की घटना यहां पर पेश आ चुकी है. खतरा इस बात का है कि ग्रामीणों के पशु जंगल में आते हैं, ऐसे में यदि कोई पशु इसे खा ले तो पशुओं को कुछ भी हो सकता है. इस बारे में संबंधित विभाग को सूचना दी गई है. प्रशासन से आग्रह है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए'.
उन्होंने कहा कि गाड़ी वाले तो अपना पैसों का मार्जिन देखकर फर्म या कंपनी से दवाइयां उठाकर जंगलों में फेंक देते हैं. मौके से बिल बुक भी प्राप्त हुई है. ऐसे में प्रशासन बिल बुक के जरिए संबंधित व्यक्ति और कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो.
