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हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 697 किलो डोडा बरामद

हजारीबाग में भारी मात्रा में डोडा जब्त किया गया है. बरामद डोडा की कीमत लाखों में आंकी गई है.

Poppy husk seized in Hazaribag
छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम और बरामद डोडा. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 7:03 PM IST

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हजारीबाग: जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत रसोई धमना गांव में बुधवार की देर रात पुलिस की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है. कुल 47 बोरियों में डोडा रखे हुए थे, जिसका कुल वजन 697 किलोग्राम है.यह जानकारी बरही एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर ने दी है.

एसडीपीओ ने बताया कि हजारीबाग एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम रसोईया धमना में बंगाली साव उर्फ बबलू साव, पिता- गांगो साव के मुर्गी फार्म के पास करकट के रूम में बंगाली साव उर्फ बबलू साव और सुनील राणा द्वारा अवैध व्यापार के नीयत से अवैध डोडा भंडारण किया गया है.

जानकारी देते बरही एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बरही एसडीपीओ ने नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गठित की. पहले पुलिस की टीम ने उक्त घर के मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया. काफी प्रयास करने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि और अन्य ग्रामीणों के सामने पुलिस की टीम ने घर के दरवाजे का ताला तोड़ा, जहां कुल 47 बोरी डोडा बरामद किया और कुल वजन करीब 697 किलोग्राम पाया गया.

एसडीपीओ ने बताया कि दोनों आरोपी बंगाली साव उर्फ बबलू साहू और सुनील राणा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. बहुत जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बरामद डोडा की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है.

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हजारीबाग में अवैध डोडा जब्त
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