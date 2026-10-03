दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों के अवैध पटाखों से भरा DCM जब्त
70 गत्तों में छिपाकर पटाखे रखे गए थे, जिनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 7:38 PM IST
बलरामपुर : दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में जनपद में उतरौला कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों से भरा डीसीएम पकड़ा है, जिसमें 70 गत्तों में छिपाकर पटाखे रखे गए थे, इनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि उतरौला पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध पटाखों से लदा एक डीसीएम गोंडा के बाबागंज बाजार जा रहा है. उसके बाद पुलिस ने बाजार नहर के पास डीसीएम रोक कर तलाशी ली, तो उसमें 70 गत्तों में छुपाकर रखे गए अवैध पटाखें मिले, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपये है.
उन्होंने बताया कि डीसीएम के अंदर से बरामद दस्तावेजों से 13 पटाखा करोबारियों के नाम सामने आए हैं. इनमें राममिलन निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, घनश्याम निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, सौरभ गुप्ता निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, अनिल निवासी सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर, रामाकांत निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, दिनेश निवासी सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर, रौनक निवासी डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर, विशाल निवासी बेवा जनपद सिद्धार्थनगर, विशाल निवासी डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर, दिलीप बांसी निवासी बांसी जनपद सिद्दार्थनगर, धर्मेन्द्र निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, हरीनाथ पटवा निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर, संदीप निवासी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर शामिल हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वाहन को सीज कर कर दिया है. बता दें कि करीब 10 दिन पूर्व भी उतरौला कोतवाली पुलिस ने 75 गत्तों में छिपाकर ले जाए जा रहे करीब 9 लाख रुपए का अवैध पटाखा बरामद कर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस की लगातार कार्रवाई से अवैध पटाखा करोबारियों में हड़कंम मचा हुआ है.
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