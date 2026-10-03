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दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, लाखों के अवैध पटाखों से भरा DCM जब्त

लाखों के अवैध पटाखे बरामद ( सोर्स. पुलिस मीडिया सेल )

बलरामपुर : दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में जनपद में उतरौला कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखों से भरा डीसीएम पकड़ा है, जिसमें 70 गत्तों में छिपाकर पटाखे रखे गए थे, इनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है.

लाखों के अवैध पटाखे बरामद (सोर्स. पुलिस मीडिया सेल) अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय ने बताया कि उतरौला पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध पटाखों से लदा एक डीसीएम गोंडा के बाबागंज बाजार जा रहा है. उसके बाद पुलिस ने बाजार नहर के पास डीसीएम रोक कर तलाशी ली, तो उसमें 70 गत्तों में छुपाकर रखे गए अवैध पटाखें मिले, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपये है.