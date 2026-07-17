एसयूवी से 3000 जिलेटिन छड़ों सहित भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री की जब्त, चालक फरार
पुलिस नाकाबंदी को देखकर चालक ने वाहन पीछे मोड़ने का प्रयास किया. जब पुलिस ने पीछा किया तो फरार हो गया.
Published : July 17, 2026 at 7:00 PM IST
धौलपुर: जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस नाकाबंदी के दौरान चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.
थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा खुर्दिया पुल, नादनपुर रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी सरमथुरा की ओर से आती दिखाई दी. पुलिस नाकाबंदी देखकर चालक ने वाहन को पीछे मोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ. पुलिस टीम ने तत्काल वाहन की ओर बढ़कर घेराबंदी की, लेकिन चालक वाहन छोड़कर उबड़-खाबड़ रास्ते का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकला.
पढ़ें: पुलिस ने एसयूवी से बरामद किया अवैध विस्फोटक, आरोपी गिरफ्तार
तलाशी लेने पर बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री एवं एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी के अंदर से 3000 जिलेटिन छड़ों के 15 कार्टन, 7500 मीटर लाल डेटोनेटिंग कॉर्ड वायर के 5 कार्टन, 366 मीटर सेफ्टी फ्यूज (काली बत्ती) 10 डेटोनेटर बरामद किए गए. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बोलेरो एवं एक मोबाइल फोन, विस्फोटक सामग्री को जब्त कर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फरार चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है.