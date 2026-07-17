ETV Bharat / state

एसयूवी से 3000 जिलेटिन छड़ों सहित भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री की जब्त, चालक फरार

अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ पुलिस ( Source - Dholpur Police )

धौलपुर: जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की है. पुलिस नाकाबंदी के दौरान चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा खुर्दिया पुल, नादनपुर रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी सरमथुरा की ओर से आती दिखाई दी. पुलिस नाकाबंदी देखकर चालक ने वाहन को पीछे मोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ. पुलिस टीम ने तत्काल वाहन की ओर बढ़कर घेराबंदी की, लेकिन चालक वाहन छोड़कर उबड़-खाबड़ रास्ते का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकला.