नागौर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामला, मुख्य आरोपी के बाद 4 और गिरफ्तार

नागौर: जिले में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले में मुख्य आरोपी सुलेमान खान के बाद अब थांवाला पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुलेमान समेत अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर डेगाना एसीजेएम कोर्ट में पेश किया. मजिस्ट्रेट राजेश्वर विश्नोई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं.

थानाधिकारी अशोक झाझड़िया ने बताया कि आरोपी महेंद्रपाल निवासी कड़ेला, देवराज मेडतिया निवासी बुटाटी और भरत निवासी नागौर को दो-दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. वहीं मुख्य आरोपी सुलेमान और बंशीलाल निवासी चित्तौड़गढ़ को तीन-तीन दिन के पीसी रिमांड पर सौंपा गया है. विस्फोटक सामग्री ग्राम हरसौर स्थित सुलेमान के खेत में बने एक मकान से बरामद की गई थी. जहां से करीब 10000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 187 कट्टे विस्फोटक सामग्री, बड़ी संख्या में डेटोनेटर, गुल्ले और लाल-नीली बत्ती वाले विस्फोटक वायर बरामद किए गए.