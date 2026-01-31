ETV Bharat / state

नागौर में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामदगी मामला, मुख्य आरोपी के बाद 4 और गिरफ्तार

मुख्य आरोपी और 4 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है.

Thanwala Police Station
पुलिस थाना थांवला (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: जिले में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले में मुख्य आरोपी सुलेमान खान के बाद अब थांवाला पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुलेमान समेत अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर डेगाना एसीजेएम कोर्ट में पेश किया. मजिस्ट्रेट राजेश्वर विश्नोई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं.

थानाधिकारी अशोक झाझड़िया ने बताया कि आरोपी महेंद्रपाल निवासी कड़ेला, देवराज मेडतिया निवासी बुटाटी और भरत निवासी नागौर को दो-दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. वहीं मुख्य आरोपी सुलेमान और बंशीलाल निवासी चित्तौड़गढ़ को तीन-तीन दिन के पीसी रिमांड पर सौंपा गया है. विस्फोटक सामग्री ग्राम हरसौर स्थित सुलेमान के खेत में बने एक मकान से बरामद की गई थी. जहां से करीब 10000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 187 कट्टे विस्फोटक सामग्री, बड़ी संख्या में डेटोनेटर, गुल्ले और लाल-नीली बत्ती वाले विस्फोटक वायर बरामद किए गए.

पढ़ें: नागौर: पुलिस ने अवैध विस्फोटकों का बड़ा जखीरा पकड़ा, करीब 10 टन अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जब्त

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बड़ी विस्फोटक सामग्री खरीदकर छोटे स्तर पर अवैध रूप से सप्लाई करते थे. इस विस्फोटक सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे अवैध खनन कार्यों में किया जाता था. जिससे न केवल कानून व्यवस्था बल्कि आमजन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी. फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का फोकस इस पूरे विस्फोटक तस्करी नेटवर्क की सप्लाई चेन, खरीद-फरोख्त के रास्तों और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने पर है.

TAGGED:

4 ARRESTED IN EXPLOSIVE SEIZE CASE
ACCUSED ON PC REMAND IN NAGAUR
ILLEGAL EXPLOSIVE CASE IN NAGAUR
AMMONIUM NITRATE SEIZED
EXPLOSIVE SEIZED IN NAGAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.