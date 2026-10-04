फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर
हरियाणा के फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामाग्री के साथ दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 4, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 4:25 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बल्लभगढ़ की मुकेश कॉलोनी के एक प्लॉट में छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक (पोटाश) सामग्री बरामद की है. पुलिस ने गोदाम के मालिक पुनीत को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि दिवाली के लिए ये पोटाश लाया गया था.
पुलिस रिमांड पर लिया गया : पुलिस का दावा यह भी है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच में और भी पुनीत के ठिकानों से विस्फोटक सामग्री बरामद होने की आशंका है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है.
खाली प्लॉट में जमा कर रखा था : पुनीत बल्लभगढ़ की मंडी में व्यापारी है और उसने मुकेश कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में पोटाश जमा कर रखा था. उसके साथ गंधक भी कई कट्टों में भरा हुआ था. क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 के इंचार्ज अनिल कुमार की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि मुकेश कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में भारी मात्रा में विस्फोटक (पोटाश और गंधक) सामग्री रखी हुई है जिसे दिवाली पर सेल के लिए लाया गया है. पुलिस ने सूचना पर रेड मारी और विस्फोटक सामाग्री बरामद कर ली. साथ ही गोदाम के मालिक पुनीत को गिरफ्तार कर लिया. क्राइम ब्रांच के इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी को उन्होंने अदालत से तीन दिन की रिमांड पर ले लिया है. इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी कि वो कहां से इस विस्फोटक सामग्री गको लेकर आया था और फिर कहां पर इसे भेजने वाला था.
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