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फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर

फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा की फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बल्लभगढ़ की मुकेश कॉलोनी के एक प्लॉट में छापा मारकर वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक (पोटाश) सामग्री बरामद की है. पुलिस ने गोदाम के मालिक पुनीत को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि दिवाली के लिए ये पोटाश लाया गया था.