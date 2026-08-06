रिहायशी इलाके में मौत का सामान! अवैध पटाखा गोदाम पर दबिश में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त
मौके से बड़ी संख्या में सुतली बम, रंगीन पटाखे, फूलझड़ियां, आसमानी पटाखे, रोशनी पटाखे व अन्य सामग्री जब्त की गई.
Published : August 6, 2026 at 9:22 PM IST
झालावाड़: शहर के रिहायशी इलाके में कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में तैयार पटाखे, विस्फोटक सामग्री और पैकिंग का सामान जब्त किया. पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस की टीमें आरोपी के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसका सप्लाई नेटवर्क किन लोगों से जुड़ा हुआ है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सूचना पर गोदाम की तलाई क्षेत्र स्थित संदिग्ध मकान पर दबिश दी गई. छापे के दौरान मकान के भीतर चोरी-छिपे पटाखों को जमा किया गया था. मौके से बड़ी संख्या में सुतली बम, रंगीन पटाखे, फूलझड़ियां, आसमानी पटाखे, रोशनी पटाखे, जुली साउंड बम, पैकिंग सामग्री सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद आरोपी अंकित गोयल के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. हालांकि आरोपी पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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एसपी ने बताया कि जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि आसपास कहीं अवैध गतिविधियां संचालित होती दिखाई दें, तो तुरंत सूचना दें, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. इस पूरी कार्रवाई में जिला स्पेशल टीम की अहम भूमिका रही.