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पलामू में फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई, चर्चित चाय चेन के आउटलेट से एक्सपायर्ड टी मसाला जब्त

पलामू में छापेमारी अभियान के दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. फूड सेफ्टी की टीम ने झारखंड के चर्चित चाय चेन से जुड़े हुए आउटलेट से 500 पैकेट एक्सपायर्ड टी मसाला जब्त किया है. फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शुक्रवार को पलामू के पाटन के इलाके में छापेमारी की. खाद सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में छापेमारी की गई. जबकि छापेमारी में प्रसिद्ध फूड सेफ्टी ऑफिसर संजीव कुमार उपाध्याय ललिता कुमारी, अभय शंकर ठाकुर भी मौजूद रहे.

फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पाटन के इलाके में केक दुकान, मिठाई दुकान, ढाबा, होटल, फास्ट फूड प्रतिष्ठान और चाय दुकानों में जांच की. इसी जांच के दौरान चर्चित चाय चेन की फ्रेंचाइजी की चाय दुकान से 500 पैकेट एक्सपायर्ड टी मसाला मिले, जिसे टीम ने जब्त कर लिया. इस दौरान दुकान संचालक के पास लाइसेंस भी नहीं था और स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जा रहा था.