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चतरा में 1 करोड़ 60 लाख का डोडा जब्त, ट्रक से ले जाया जा रहा था पंजाब, एक गिरफ्तार

चतराः मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1050 किलो डोडा बरामद किया है. डोडा को 85 बोरियों में भरकर ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा. पुलिस के अनुसार बरामद डोडा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है.

इस संबंध में एसपी अनिमेष नैथानी ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में अफीम और डोडा की तस्करी की जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

एसपी अनिमेष नैथानी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित हुई टीम

एसपी के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ नागर गोजे शुभभ भाऊ साहेब के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. पुलिस की टीम में लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार, पुअनि विधायक प्रसाद यादव और वर्षा किस्कू को शामिल किया गया. पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा-बगरा मुख्य मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान लमटा के समीप पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक पर 85 बोरियों में छिपाकर रखा गया कुल 1050 किलो डोडा बरामद हुआ.

रांची से पंजाब ले जाया जा रहा था डोडा

एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद डोडा को रांची के बुंडू इलाके से लोड किया गया था और चतरा के रास्ते पंजाब ले जाया जा रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में डोडा की खेप कहां से जुटाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.